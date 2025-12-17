Трагедия в небе: два человека погибли после того, как их парашюты запутались в воздухе — фото

Реклама

В Италии трагически погибли двое опытных парашютистов - 70-летний Эрмес Зампа и 63-летняя Виолетта Лайкетсион. Авария произошла во время группового прыжка в городе Фано, к югу от Венеции.

Об этом пишет Need To Know.

По предварительной информации, парашюты спортсменов запутались в воздухе на финальном этапе спуска — примерно в 30 метрах от земли. В результате они лишились подъемной силы и погибли на месте.

Эрмес Зампа занимался парашютным спортом более 30 лет и имел более 2000 прыжков. Он тоже работал инструктором. Виолетта Лайкетсион, бывшая спортсменка из Бразилии, проживавшая в Италии, совершила более 6000 прыжков.

Ермес Зампа / © Jam Press

Инцидент произошел утром 14 декабря во время прыжка группы из 14 парашютистов. Эрмес прыгнул первым, а Виолетта – последней. Именно на завершающем этапе их парашюты столкнулись.

Виолетта Лайкетсион / © Jam Press

Директор Skydive Fano Роберто Маскио рассказал, что кто-то из присутствовавших на аэродроме зафиксировал момент аварии на видео. Запись уже изъяли правоохранители. По его словам, на кадрах видно, как два парашюта сталкиваются, после чего оба спортсмена падают.

«В такой ситуации человек находится слишком близко к земле, чтобы успеть отреагировать. Между столкновением и падением прошли считанные секунды – это была катастрофа», – отметил Маскио.

Он также добавил, что знал обоих погибших много лет и отметил их огромный опыт. По его словам, подобные трагедии все чаще происходят из-за человеческого фактора — достаточно мгновения невнимательности, чтобы оказаться слишком близко к другому парашюту.

Полиция начала расследование, просматривает видеозаписи и опрашивает свидетелей. Трагедия глубоко поразила общину Фано и парашютное сообщество.

