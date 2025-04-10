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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
962
Время на прочтение
1 мин

Трагедия в ночном клубе Доминиканы: количество жертв стремительно возросло

Число жертв может возрасти, потому что есть немало пропавших без вести и неопознанных тел.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обвал крыши в ночном клубе Доминиканы

Обвал крыши в ночном клубе Доминиканы

На месте обрушения крыши в ночном клубе в Санто-Доминго (Доминикана) завершен разбор завалов. Погибли по меньшей мере 184 человека.

Об этом сообщает Diario Libre.

Спасти удалось 155 человек. Их доставили в медучреждения.

Ранее мы писали о том, что в Санто-Доминго в ночном клубе Jet Set во время концерта внезапно обрушилась крыша. Конструкция упала прямо на посетителей, которые находились внутри.

Дата публикации
Количество просмотров
962
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