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Трагедия в ночном клубе Доминиканы: количество жертв стремительно возросло
Число жертв может возрасти, потому что есть немало пропавших без вести и неопознанных тел.
На месте обрушения крыши в ночном клубе в Санто-Доминго (Доминикана) завершен разбор завалов. Погибли по меньшей мере 184 человека.
Об этом сообщает Diario Libre.
Спасти удалось 155 человек. Их доставили в медучреждения.
Ранее мы писали о том, что в Санто-Доминго в ночном клубе Jet Set во время концерта внезапно обрушилась крыша. Конструкция упала прямо на посетителей, которые находились внутри.