ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1042
Время на прочтение
2 мин

Трагедия в новогоднюю ночь на курорте Швейцарии: стала известна вероятная причина пожара

В Швейцарии 40 человек сгорели из-за пиротехники на бутылках шампанского.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Курорт (иллюстративный фото)

Курорт (иллюстративный фото) / © Associated Press

Следственные органы Швейцарии официально назвали причину катастрофического пожара в баре Le Constellation на горнолыжном курорте Кран-Монтана. Трагедию, унесшую жизни 40 человек, вызвала пиротехника, прикрепленная к бутылкам с шампанским.

Об этом пишет Spiegel.

Роковая ошибка во время вечеринки

Как сообщила на пресс-конференции генеральная прокурорка кантона Вале Беатрис Пиллу, огонь вспыхнул из-за бенгальских огней или пиротехнических свечей, которые использовали для эффектной подачи алкоголя. Из-за того, что бутылки держали слишком близко к потолку, пламя мгновенно опрокинулось на конструкции помещения. Показания очевидцев и видеозаписи подтверждают, что распространение огня было «чрезвычайно быстрым и масштабным».

По информации полиции, в настоящее время подтверждена гибель 40 человек. Еще 119 человек получили ранения, состояние многих из них критическое — большое количество пострадавших пришлось ввести в искусственную ком из-за сильных ожогов дыхательных путей.

Для спасения людей была развернута международная операция: задействовали 41 машину скорой помощи и 13 вертолетов, в том числе из Франции и Италии. Среди идентифицированных пострадавших граждане Швейцарии, Франции, Италии и Сербии.

Расследование и уголовная ответственность

Следствие проверяет владельцев заведения и организаторов вечеринки. Основное внимание сосредоточено на следующих пунктах:

  • соблюдение правил пожарной безопасности и работа огнетушителей;

  • состояние путей эвакуации и доступ к ним во время паники;

  • реальное количество присутствующих по сравнению с официальной емкостью бара;

  • качество материалов, использованных для отделки интерьера.

Если вина лиц будет доказана, им грозят обвинения в убийстве по неосторожности и причинении тяжких телесных повреждений.

Из-за значительных повреждений тел процедура идентификации продолжается по протоколам крупных катастроф (аналогично цунами 2004 года). Специалисты используют ДНК-экспертизу, стоматологические карты и анализ личных вещей. Власти призывают родственников к терпению, отмечая недопустимость ошибок. Член государственного совета Стефан Ганцер назвал это событие "беспрецедентной трагедией в истории кантона".

Напомним, новогодняя ночь на элитном горнолыжном курорте Кран-Монтана превратилась в одну из самых страшных трагедий в истории Швейцарии. В результате пожара в популярном баре погибли около 40 человек, более сотни — в больницах с тяжелыми ожогами. Украинское посольство выясняет, были ли среди жертв наши соотечественники.

Дата публикации
Количество просмотров
1042
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie