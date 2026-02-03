Трагедия в доме: полиция расследует смерть двух человек из-за морозов

Полиция / © Associated Press

В польском городе Лодзь в течение двух дней в многоквартирном доме на улице Малинова обнаружили тела двух человек, погибших от переохлаждения. Жертвами стали 56-летняя женщина и 55-летний мужчина, проживавшие в разных квартирах.

Об этом пишет Onet.

По информации издания, первый инцидент был зафиксирован в понедельник. Тело 56-летней женщины нашли в ее доме после вызова экстренных служб. По предварительным выводам специалистов, причиной смерти стало замерзание. Квартира не отапливалась, а погибшую нашли завернутой в несколько одеял. Хотя поначалу полиция не исключала версию о насильственной смерти, в настоящее время основной причиной считается переохлаждение.

На следующий день, во вторник после 13.00, в этом же доме обнаружили вторую жертву. Работник Муниципального центра социального обеспечения во время планового визита обнаружил 55-летнего мужчину без признаков жизни. Прибывший на место происшествия врач подтвердил смерть от переохлаждения и исключил причастность посторонних лиц.

Полиция под руководством прокуратуры проводит расследование обоих случаев. Правоохранители собирают доказательства и опрашивают свидетелей, чтобы установить все обстоятельства трагедий.

Согласно официальному заявлению полиции, с ноября 2025 года в Польше из-за низких температур погибли уже 42 человека. В связи с прогнозируемым дальнейшим похолоданием правоохранители призвали граждан быть бдительными к окружающим и сообщать о лицах, нуждающихся в помощи или находящихся в неотапливаемых помещениях.

Напомним, в Украине пик аномальных морозов пройден, однако холодная погода сохранится, по меньшей мере, до 4 февраля, а в середине месяца возможна новая волна похолодания.

Ранее сообщалось, что в истории Украины не раз случались периоды, когда морозы не отступали до весны, а привычная жизнь фактически останавливалась. Одной из таких стала зима 1929 года, которую исследователи до сих пор называют строжайшей в XX веке — не только для Украины, но и для значительной части Европы.