Трагедия в школе-интернате: десятки человек оказались под завалами после обрушения потолка

В Индонезии продолжаются поиски 38 человек / © reuters.com

Реклама

В Индонезии спасатели проводят масштабную операцию по поиску 38 человек, предположительно оказавшихся в ловушке под завалами исламской школы-интерната. Здание обрушилось на Восточной Яве во время дневных молитв.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Мохаммада Сьяфии, главы поисково-спасательного агентства Индонезии, подтверждена гибель трех человек. В общей сложности 99 человек выжили в результате обвала, произошедшего в понедельник в школе-интернате Аль-Хозини в Сидоарджо.

Реклама

Представитель агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Абдул Мухари сообщил, что неустойчивое здание обрушилось во время строительства.

"В результате внезапного обрушения строительные материалы обрушились на десятки студентов и рабочих", - сказал он.

По данным агентства, причиной трагедии стал фундамент здания, якобы не выдержавший вес конструкции на четвертом этаже. Смотритель школы Абдус Салам Муджиб подтвердил, что строительные работы были завершены к молитве, но фундамент оказался перегруженным.

На месте поисковых работ используются экскаватор и кран. Однако местный сотрудник Нананг Сигит сообщил, что власти осторожно используют тяжелую технику из-за опасений, что это может повлечь за собой обрушение остальной конструкции.

Реклама

Около 80 пострадавших были доставлены в больницу. Телеканал KompasTV показал кадры, где семьи учеников собираются вокруг доски, рассматривая списки выживших.

Ранее мы рассказывали об ужасном событии, которое произошло в индийском городе Кафур, где многолюдное политическое мероприятие обернулось массовой трагедией.