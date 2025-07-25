Трагедия в школе: обвал здания убил 7 детей, десятки травмированных (фото, видео)

Фото с места обвала школы в Индии

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Утром 25 июля в индийском штате Раджастхан произошла трагедия: в результате обвала части государственного школьного здания погибли по меньшей мере семь детей, еще около 30 получили ранения. Есть опасения, что под обломками все еще могут оставаться ученики.

Об этом пишет English News со ссылкой на официальные источники.

Инцидент произошел в правительственной школе деревни Пиплоди, расположенной в районе Манохар Тхана округа Джалавар, примерно в 412 км к югу от Джайпура, столицы штата.

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«Сегодня в деревне Пиплоди округа Джалавар, в результате трагического инцидента, обрушилась крыша школьного здания, что привело к гибели семи детей. Также сообщается о многочисленных ранениях,» — сказал заместитель главного министра Раджастхана Прем Чанд Байрва.

Пострадавших оперативно доставили в несколько больниц, некоторых отправили в окружную больницу в Джалавари. По словам медиков, состояние части раненых остается тяжелым, двое находятся в реанимации.

Полицейские сообщили, что обрушение произошло в начале учебного дня, когда ученики только заходили в школу. Упали крыша и стена одноэтажного здания.

В полиции отмечают, что пока трудно сказать точно, сколько именно детей находилось в помещении во время обвала. На месте происшествия продолжаются спасательные работы.

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В соцсети X появились фото и видео с места событий.

Фото с места обвала школы в Индии

Фото с места обвала школы в Индии

Дата публикации 14:22, 25.07.25 Количество просмотров 2 В Индии обрушилась часть школы: есть погибшие и десятки травмированных

К слову, ранее в июле в Ираке вспыхнул масштабный пожар в торговом центре провинции Васит. В огне погибли 50 человек, среди которых были женщины и дети.