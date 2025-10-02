- Дата публикации
Трагедия в церкви: погибли 30 человек, 200 раненых (фото)
В Эфиопии обрушилась церковь — под завалами могут находиться еще люди. По последним данным, 30 жертв.
В Эфиопии погибли, по меньшей мере, 30 человек и еще более 200 получили ранения после обрушения строительных лесов в церкви.
Об этом сообщает BBC.
Тысячи верующих собрались в церкви Арети Мариам на религиозный праздник, когда на них обрушились конструкции здания. Погибшие были в возрасте от 25 до 80 лет.
Церковь расположена в центральном районе Менджара Шекнора, примерно в 70 км от столицы Аддис-Абебы. Многие все еще находятся под завалами. Спасательные операции продолжаются.
Напомним, в Мичигане мужчина врезался грузовиком в церковь, открыл стрельбу по прихожанам и поджег здание. Погибли четыре человека, еще восемь ранены.