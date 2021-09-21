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Трагедия в университете Перми: стрелок открыл огонь еще на улице, попав в случайного водителя

Трагедия в университете Перми: стрелок открыл огонь еще на улице, попав в случайного водителя

Associated Press

Затем он пошел в учебное заведение.

В российской Перми нападавший Тимур Бекмансуров начал стрелять еще на улице.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что рядом с университетом он выстрелил в водителя машины, проезжавшей мимо. Затем он пошел в здание Пермского университета.

Напомним:

  • 20 сентября в российской Перми неизвестный открыл стрельбу в государственном национальном исследовательском университете. Студенты от испуга баррикадировались в аудиториях и выпрыгивали из окон.
  • В результате стрельбы погибли 6 человек, еще 24 получили ранения. Камера наблюдения зафиксировала, как он заходит в один из университетских корпусов, где проучился десять дней. Из ружья он выпустил три десятка патронов, а в одной из аудиторий добил раненого.
  • Самого стрелка ранил во время задержания младший лейтенант Калинин, который неподалеку оформлял ДТП.
  • Сначала сообщалось, что убийца умер в карете "скорой", но затем следственный комитет заявил: стрелок в реанимации.
  • В Следственном комитете РФ заявили, что молодому человеку грозит пожизненное заключение.

Новости мира: россиянину, который устроил стрельбу в университете, грозит пожизненное заключение

Новости мира: россиянину, который устроил стрельбу в университете, грозит пожизненное заключение

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