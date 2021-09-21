Трагедия в университете Перми: стрелок открыл огонь еще на улице, попав в случайного водителя

Трагедия в университете Перми: стрелок открыл огонь еще на улице, попав в случайного водителя

Затем он пошел в учебное заведение.

В российской Перми нападавший Тимур Бекмансуров начал стрелять еще на улице.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что рядом с университетом он выстрелил в водителя машины, проезжавшей мимо. Затем он пошел в здание Пермского университета.

Напомним:

20 сентября в российской Перми неизвестный открыл стрельбу в государственном национальном исследовательском университете. Студенты от испуга баррикадировались в аудиториях и выпрыгивали из окон.

в государственном национальном исследовательском университете. Студенты в аудиториях и В результате стрельбы погибли 6 человек, еще 24 получили ранения. Камера наблюдения зафиксировала, как он заходит в один из университетских корпусов, где проучился десять дней. Из ружья он выпустил три десятка патронов, а в одной из аудиторий добил раненого.

Камера наблюдения зафиксировала, как он заходит в один из университетских корпусов, где проучился десять дней. Из ружья он Самого стрелка ранил во время задержания младший лейтенант Калинин, который неподалеку оформлял ДТП.

младший лейтенант Калинин, который неподалеку оформлял ДТП. Сначала сообщалось, что убийца умер в карете "скорой", но затем следственный комитет заявил: стрелок в реанимации.

В Следственном комитете РФ заявили, что молодому человеку грозит пожизненное заключение.

Новости мира: россиянину, который устроил стрельбу в университете, грозит пожизненное заключение

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