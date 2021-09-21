Трагедия в университете Перми: стрелок открыл огонь еще на улице, попав в случайного водителя

Затем он пошел в учебное заведение.
В российской Перми нападавший Тимур Бекмансуров начал стрелять еще на улице.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что рядом с университетом он выстрелил в водителя машины, проезжавшей мимо. Затем он пошел в здание Пермского университета.
Напомним:
- 20 сентября в российской Перми неизвестный открыл стрельбу в государственном национальном исследовательском университете. Студенты от испуга баррикадировались в аудиториях и выпрыгивали из окон.
- В результате стрельбы погибли 6 человек, еще 24 получили ранения. Камера наблюдения зафиксировала, как он заходит в один из университетских корпусов, где проучился десять дней. Из ружья он выпустил три десятка патронов, а в одной из аудиторий добил раненого.
- Самого стрелка ранил во время задержания младший лейтенант Калинин, который неподалеку оформлял ДТП.
- Сначала сообщалось, что убийца умер в карете "скорой", но затем следственный комитет заявил: стрелок в реанимации.
- В Следственном комитете РФ заявили, что молодому человеку грозит пожизненное заключение.