Трагедия в Южной Корее: самолет разбился и сгорел, более 170 погибших

В результате авиакатастрофы в Южной Корее погибли 179 человек. Двух удалось спасти. Самолет разбился во время аварийной посадки в международном аэропорту "Муан".

Об этом сообщает The Guardian.

Во время приземления самолет сошел со взлетно-посадочной полосы, врезался в стену и загорелся. Первоначально сообщалось о 28 погибших. Число жертв увеличивалось очень быстро.

Выжили два члена экипажа — мужчина и женщина — находившиеся в хвостовой части самолета в момент авиакатастрофы.

Фото: Associated Press

Известно, что большинство пассажиров – граждане Южной Кореи, еще двое – граждане Таиланда. Пожарные начали спасательную операцию сразу после инцидента.

Рейс Boeing 737-800, выполняемый авиакомпанией Jeju Air, прилетел в аэропорт "Муан" из Бангкока (Таиланд).

Фото: Associated Press

Самолет почти полностью уничтожен взрывом. Распознать можно только его хвост. Пожарная служба предполагает, что причинами аварии могут быть столкновение с птицей и плохая погода, но это пока выясняется.

Jeju Air – самая популярная бюджетная авиакомпания Южной Кореи, выполняющая рейсы в десятки пунктов назначения по всей Азии. Генеральный директор авиакомпании Jeju Air публично извинился перед семьями жертв крушения. Производитель самолетов Boeing также выразил соболезнования и заявил, что поддерживает связь с южнокорейской авиакомпанией Jeju Air после смертельной катастрофы.

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