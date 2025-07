Трагедия во Вьетнаме: десятки человек утонули после опрокидывания туристической лодки

В результате сильного шторма в бухте Халонг погибло несколько десятков туристов

Во Вьетнаме, в знаменитой бухте Халонг, перевернулась лодка с туристами, в результате чего погибли по меньшей мере 34 человека. Инцидент произошел из-за внезапного сильного шторма.

Об этом сообщает BBC.

Детали трагедии

По данным VietnamNet, на лодке Wonder Seas находились 53 человека — 5 членов экипажа и 48 пассажиров. Большинство из них были вьетнамскими семьями из Ханоя, из которых более 20 детей.

Катастрофа произошла примерно в 14:00 по местному времени (10:00 по Киевскому времени) в субботу, 19 июля, когда судно попало во внезапный шторм, сопровождавшийся сильным ветром, проливным дождем и градом. По словам одного из очевидцев, град был «размером с пальцы ног»

Спасательные операции и жертвы

Спасательным командам удалось извлечь из воды 11-12 человек, по информации Sky News. Среди спасенных — 14-летний мальчик, четыре часа проведший в воздушном кармане в опрокинутом корпусе судна, и 10-летний мальчик, который сейчас находится в стабильном состоянии в больнице Бай Чай.

Из 34 найденных тел по меньшей мере восемь были детьми. Поисковые работы продолжаются, несмотря на сложные погодные условия, такие как сильный дождь и наступление ночи. Как отмечает VnExpress International, к операции привлечены пограничная служба, военно-морской флот, полиция и портовые службы, а также 27 лодок и два спасательных катера.

Вьетнамские СМИ сообщили, что премьер-министр Фам Минь Чинь выразил соболезнования семьям погибших и призвал министерства обороны и общественной безопасности провести срочные поисково-спасательные операции. Власти обещают расследовать причину аварии и строго наказать виновных.

Контекст и предыдущие инциденты

Бухта Халонг, являющаяся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, ежегодно привлекает миллионы туристов. Но из-за внезапных изменений погоды в этом районе время от времени случаются трагедии.

Как отмечает The Times of India, в прошлом году 30 судов затонули в прибрежной провинции Куангнинь, где находится бухта Халонг, после того, как тайфун «Яги» принес сильные ветры и волны. А по информации Associated Press, в 2011 году в Халонге произошла другая трагедия, когда в результате затопления корабля погибли 11 человек.

Напомним, в Бразилии воздушный шар с 21 пассажиром загорелся и упал. Погибли восемь человек.