- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 90
- Время на прочтение
- 1 мин
Трагическая авария в Индии: поезд сбил стадо слонов
Ночная железнодорожная авария в Индии завершилась гибелью семи слонов. Поезд, следовавший в Дели, сошел с рельсов после столкновения со стадом.
Семь слонов погибли, еще один получил ранения в результате столкновения пассажирского поезда со стадом на северо-востоке Индия. Авария произошла рано утром в субботу в округе Ходжай штата Ассам.
Об этом сообщило издание Reuters.
Как сообщил глава окружной полиции В. В. Ракеш Редди, поезд направлялся в сторону Дели. По данным Северо-Восточной пограничной железной дороги, инцидент произошел на участке, который официально не считается миграционным коридором для слонов. Машинист, заметив животных на путях, применил экстренное торможение, однако слоны внезапно бросились в сторону поезда.
Столкновение произошло в 2:17 по местному времени и привело к сходу с рельсов локомотива и пяти вагонов. По информации железной дороги, среди пассажиров и персонала пострадавших нет.
Сейчас движение на этом участке ограничено: поезда временно направляют по альтернативному маршруту. Восстановительные работы продолжаются.
Напомним, недавно в штате Северная Каролина произошла масштабная авиакатастрофа, которая унесла жизни нескольких человек, среди которых — известный гонщик NASCAR Грег Биффл.