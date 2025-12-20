ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
90
Время на прочтение
1 мин

Трагическая авария в Индии: поезд сбил стадо слонов

Ночная железнодорожная авария в Индии завершилась гибелью семи слонов. Поезд, следовавший в Дели, сошел с рельсов после столкновения со стадом.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Авария в Индии

Авария в Индии / © AP

Семь слонов погибли, еще один получил ранения в результате столкновения пассажирского поезда со стадом на северо-востоке Индия. Авария произошла рано утром в субботу в округе Ходжай штата Ассам.

Об этом сообщило издание Reuters.

Как сообщил глава окружной полиции В. В. Ракеш Редди, поезд направлялся в сторону Дели. По данным Северо-Восточной пограничной железной дороги, инцидент произошел на участке, который официально не считается миграционным коридором для слонов. Машинист, заметив животных на путях, применил экстренное торможение, однако слоны внезапно бросились в сторону поезда.

Столкновение произошло в 2:17 по местному времени и привело к сходу с рельсов локомотива и пяти вагонов. По информации железной дороги, среди пассажиров и персонала пострадавших нет.

Сейчас движение на этом участке ограничено: поезда временно направляют по альтернативному маршруту. Восстановительные работы продолжаются.

Напомним, недавно в штате Северная Каролина произошла масштабная авиакатастрофа, которая унесла жизни нескольких человек, среди которых — известный гонщик NASCAR Грег Биффл.

Дата публикации
Количество просмотров
90
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie