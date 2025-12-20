Трагическая авария в Индии: поезд сбил стадо слонов

Авария в Индии / © AP

Семь слонов погибли, еще один получил ранения в результате столкновения пассажирского поезда со стадом на северо-востоке Индия. Авария произошла рано утром в субботу в округе Ходжай штата Ассам.

Об этом сообщило издание Reuters.

Как сообщил глава окружной полиции В. В. Ракеш Редди, поезд направлялся в сторону Дели. По данным Северо-Восточной пограничной железной дороги, инцидент произошел на участке, который официально не считается миграционным коридором для слонов. Машинист, заметив животных на путях, применил экстренное торможение, однако слоны внезапно бросились в сторону поезда.

Столкновение произошло в 2:17 по местному времени и привело к сходу с рельсов локомотива и пяти вагонов. По информации железной дороги, среди пассажиров и персонала пострадавших нет.

Сейчас движение на этом участке ограничено: поезда временно направляют по альтернативному маршруту. Восстановительные работы продолжаются.

