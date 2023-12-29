Трагическая история слона Туско, которому дали самую большую в мире дозу ЛСД (фото)

Это был один из самых страшных экспериментов.

В 1963 году состоялся один из самых противоречивых экспериментов с животными в истории, повлекших смерть Туско, 14-летнего индийского слона в зоопарке Оклахома-Сити.

Об этом пишет Книга рекордов Гиннеса.

С помощью пистолета DART ему ввели 297 миллиграмм галлюциногенного препарата ЛСД в правую ягодицу. Доза почти в 3000 раз превышала нормальную рекреационную дозу для человека. Это была самая большая разовая доза ЛСД, которую когда-либо принимали.

Эксперимент проводили два психиатра, доктор Луи Джолион Уэст и доктор Честер Пирс вместе с директором зоопарка Уорреном Томасом.

Доктор Уэст был "злым ученым". Он был документально подтвержден экспериментатором в проекте MKULtra, незаконной программе для экспериментов над людьми, разработанной ЦРУ, чтобы определить методы "промывания мозга", психологических пыток и принуждения людей к признанию во время допросов.

Эти методы содержали сенсорную депривацию, гипноз, изоляцию, сексуальное насилие, скрытое введение психоактивных препаратов и различных форм пыток.

Один из самых известных экспериментов, контролируемых доктором Уэстом, состоялся в 1959 году, когда диджей на радио Питер Трипп пытался установить новый рекорд. Трипп не спал в течение 8 дней 9 часов, в результате чего его психическое состояние временно ухудшилось до того, что врачи называли "ночным психозом".

Доктор Уэст и доктор Пирс пытались довести слона до состояния, известного как "муст", агрессивного гормонального всплеска, во время которого слоны выделяют липкую жидкость (темпорин) между глазами и ушами.

Трагическая история слона Туско / Фото: guinnessworldrecords.com

Однако их эксперимент не принес результата, на который они надеялись. Через пять минут после инъекции Туско раз протрубил, упал и опорожнился. Тогда у него был ужасный приступ: его глаза закатились и закрылись, ноги онемели, он прикусил язык, дыхание стало тяжелым.

Врачи ввели большую дозу антипсихотического препарата гидрохлорида промазина в дополнение к дозе барбитурата пентобарбитала натрия, но эти препараты не помогли Туско.

К сожалению, спустя час и сорок минут после инъекции ЛСД слон погиб.

Некоторые исследователи считали, что смертельной ошибкой врачей является увеличение дозы пропорционально весу тела, а не массе его мозга и без учета скорости его метаболизма. Другие связывают смерть Туско с комбинацией лекарства, которое ему ввели во время приступа.

Уэст и Пирс в их исследовательской работе пришли к выводу: "Похоже, слоны очень чувствительны к ЛСД – это открытие может оказаться ценным при работе по контролю над слонами в Африке".

Пытаясь доказать, что сам ЛСД не повлек смерти Туско, психофармаколог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Рональд Зигель, повторил эксперимент на двух слонах. Он ввел эквивалентные дозы (в миллиграммах ЛСД на кг массы тела), но смешивал ЛСД с питьевой водой слонов и не вводил его инъекциями. Оба слона пережили это невредимыми, хотя в течение нескольких часов они вели себя ненормально.

После эксперимента на Туско доктор Уэст продолжал работать на ЦРУ. Позже в том же году он был назначен психиатром Джека Руби, убившим Ли Освальда через два дня после того, как Освальда обвинили в убийстве президента Джона Кеннеди. Уэст предложил допросить Руби под влиянием тиопентала натрия и гипноза.

Доктор Пирс оставил после себя зловещие эксперименты. Впоследствии он стал основателем президента организации "Черные психиатры Америки" и говорил о расизме в стране, придумав термин "микроагрессия".

Напомним, водитель на 6 дней застрял в машине после страшного ДТП. Стало известно, благодаря чему он выжил.

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