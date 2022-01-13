Трагическая ошибка: возле Иордана сослуживец застрелил двух молодых офицеров Израиля

Обстоятельства происшествия выясняются.

Двое израильских офицеров были ошибочно убиты при патрулировании у базы в районе долины реки Иордан.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Отмечается, что инцидент произошел после учений, когда офицеры заметили подозрительного и пытались задержать его и выстрелили в воздух.

Однако, по предварительным данным, один из бойцов подразделения ошибочно подумал, что на базу напали террористы и ведут огонь в его сторону, после чего выстрелил в ответ.

На место вызвали медиков, которым, несмотря на реанимационные мероприятия, не удалось спасти мужчин. Майоры Итамар Эльхарар и Офек Аарон, занимавшие должность командиров рот, погибли от полученных ранений на месте.

Военные сообщили, что обстоятельства произошедшего еще будут выясняться, и выразили соболезнования семьям погибших.

Премьер-министр Израиля выразил соболезнования семьям погибших, заявив, что их смерть "оплакивает вся нация".

Два Israeli commando officers были сжатые поблизости своей основы в West Bank, после они были misidentified and shot by fellow soldier. https://t.co/sLMs5dWRIF — Haaretz.com (@haaretzcom) January 13, 2022

По информации СМИ, 28-летний Офек Аарон собирался жениться через несколько недель, у 26-летнего Итамара Эльхарара осталась молодая жена.