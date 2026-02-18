"Трагическая случайность" или убийство: альпинисту грозит тюрьма за гибель девушки в Альпах

Свет от фонариков альпинистов на горе Гросглокнер 18 января 2025 года. Источник: foto-webcam.eu

В Австрии начался судебный процесс над мужчиной, которого прокуратура обвиняет в грубой халатности, приведшей к смерти 33-летней женщины во время их совместного восхождения на вершину Гросглокнера в январе 2025 года.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Роковые ошибки

По версии обвинения, подсудимый Томас П. (имя изменено) допустил ряд просчетов еще на старте. Пара вышла на маршрут с двухчасовым опозданием, не взяла достаточно снаряжения для экстренной ночевки, а девушка была обута в мягкие ботинки для сноуборда, непригодные для смешанного высокогорного рельефа. Несмотря на штормовой ветер (до 74 км/ч) и мороз -8°C (что чувствовался как -20°C), мужчина не развернул группу назад, когда это было возможно.

Камеры наблюдения зафиксировали их движение в темноте. На портале Foto-webcam.eu сохранилось фото, на котором отчетливо виден свет их фонаря в 21:30 18 января , когда пара упорно продолжала идти вверх, несмотря на поздний час и сложные условия.

Оставил умирать саму

Драма разыгралась ночью. Адвокат подсудимого утверждает, что Керстин внезапно ощутила истощение. Около 2 часов ночи, находясь всего в 40 метрах от вершины, мужчина оставил обессиленную девушку саму и пошел дальше, чтобы спуститься с другой стороны горы за помощью. Прокуроры отмечают: он не оставил ей спасательного термоодеяла и сообщил спасателям только в 03:30. Из-за штормового ветра вертолет не смог вылететь ночью, и девушка погибла от гипотермии на склоне.

Защита настаивает, что это был «трагический несчастный случай», а оба альпиниста считали себя хорошо подготовленными. Если Томас признается виновным, ему грозит до трех лет тюрьмы. Этот приговор может создать прецедент и изменить правила ответственности партнеров в горах.

Напомним, в польском Подкарпатье 36-летний мужчина погиб от переохлаждения всего в нескольких десятках метров от собственного тома, а обнаружил его сокамерник по видеонаблюдению, который в этот момент находился за тысячи километров — в Великобритании.