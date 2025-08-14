ТСН в социальных сетях

Трагическое ДТП в Эстонии: под колесами автобуса погибла украинка

В столице Эстонии, Таллинне, в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 26-летняя беженка из Харькова Юлия Рупека.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Харьковчанка Юлия Рупека, 26-летняя беженка, работавшая парикмахером в Таллинне, погибла 10 августа в результате ДТП. Ее сбил автобус в центре столицы Эстонии.

Об этом сообщает NTA.

Трагедия произошла в 18:26 на Нарвском шоссе. По данным полиции, 59-летний водитель автобуса, возвращавшийся на перекрестке, сбил находившуюся на проезжей части женщину. Юлия Рупека получила тяжелые травмы и скончалась на месте.

Полиция расследует, где находилась женщина во время столкновения. Известно, что на этом участке дороги разрешенная скорость составляет 30 км/ч. Водитель автобуса был трезв, а находившиеся в салоне пассажиры не пострадали. Погибшая переехала в Эстонию, спасаясь от войны. В день аварии она возвращалась домой после рабочего дня.

Напомним, в Варшаве во время выполнения ремонтных работ в многоэтажном доме работник поленился сносить по лестнице демонтированный газовый котел и сбросил его с крыши, не убедившись, что внизу нет людей. В результате ужасной халатности тяжелые травмы получил 18-летний уроженец Шепетовки Хмельницкой области, который проходил мимо дома.

