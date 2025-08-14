Трагическое ДТП в Эстонии: под колесами автобуса погибла украинка

Харьковчанка Юлия Рупека, 26-летняя беженка, работавшая парикмахером в Таллинне, погибла 10 августа в результате ДТП. Ее сбил автобус в центре столицы Эстонии.

Об этом сообщает NTA.

Трагедия произошла в 18:26 на Нарвском шоссе. По данным полиции, 59-летний водитель автобуса, возвращавшийся на перекрестке, сбил находившуюся на проезжей части женщину. Юлия Рупека получила тяжелые травмы и скончалась на месте.

Полиция расследует, где находилась женщина во время столкновения. Известно, что на этом участке дороги разрешенная скорость составляет 30 км/ч. Водитель автобуса был трезв, а находившиеся в салоне пассажиры не пострадали. Погибшая переехала в Эстонию, спасаясь от войны. В день аварии она возвращалась домой после рабочего дня.

