Трамп назвал причину пандемии COVID-19: шокирующее заявление в ООН

Трамп назвал причину пандемии COVID-19 / © pixabay.com

Миру грозит опасность неконтролируемых экспериментов с биологическим оружием, которые, по его мнению, могли стать причиной пандемии COVID-19.

Американский президент Дональд Трамп заявил об этом во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

«Мы стараемся противодействовать развитию опасных видов оружия. Биологическое оружие — еще более опасное, чем ядерное. Если человечество воспользуется подобным арсеналом, это может привести к концу света, после чего не останется ни ООН, ни цивилизации», — подчеркнул он.

Трамп отметил, что несколько лет назад за границей проводились опасные исследования, ставшие источником пандемии, и призвал к созданию международных механизмов контроля.

«Моя администрация инициирует конвенцию по биологическому оружию и будет работать над созданием системы, которой будут доверять все. Надеемся, что ООН сыграет в этом конструктивную роль. Это может стать важным шагом для мира, хотя существует риск, что все обернется противоположным образом», — подытожил американский президент.

Тем временем ученые обнаружили у летучих мышей ранее неизвестные смертельные вирусы, и миру угрожает новая пандемия. Некоторые из этих животных оказались «родственниками» смертоносных вирусов Нипах и Хендра. Поэтому есть обеспокоенность относительно потенциального риска передачи этих инфекций людям и возможного возникновения новой пандемии с высокой смертностью.