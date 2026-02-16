Трамп анонсировал $5 млрд для Газы и "самый влиятельный Совет мира": что это за инициатива

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сообщил, что государства, присоединившиеся к инициированному им Совету мира , задекларировали выделение более 5 млрд долларов на гуманитарные нужды и восстановление сектора Газа.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, вновь Совет мира имеет «неограниченный потенциал».

Трамп напомнил, что ранее представил план прекращения боевых действий в Газе, а его концепцию, по словам президента США, единодушно поддержал Совет Безопасности ООН. После этого, как утверждает он, удалось наладить скорые поставки гуманитарной помощи и обеспечить освобождение заложников.

Американский президент также рассказал, что в прошлом месяце в Давос в Совет мира присоединились около двух десятков стран-основательниц. Там, по его словам, была презентована концепция поддержки гражданского населения Газы с перспективой расширения инициативы на другие регионы.

Кроме финансовой помощи, страны-участницы пообещали предоставить тысячи служащих международным стабилизационным силам и местной полиции для поддержания безопасности в секторе.

Трамп подтвердил, что 19 февраля в Вашингтоне проведет встречу с членами Совета мира в Институте мира США, где планируют объявить новые обязательства.

Отдельно он отметил необходимость полной и немедленной демилитаризации группировки ХАМАС. По словам президента США, соблюдение этих условий является ключевым для длительного мира.

«Совет мира может стать самым влиятельным международным органом в истории, и для меня честь его возглавлять», — заявил Трамп.

Как сообщалось ранее, устав Совета мира предусматривает, что Трамп будет первым главой исполнительного комитета с правом вето на любые решения.

Международные эксперты отмечают, что требование членства и американский контроль делают участие в этой организации сложной и подрывают серьезность инициативы.