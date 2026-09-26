Трамп анонсировал еще две встречи с Си: назвал даты и места

Си Цзиньпин и Дональд Трамп / © Associated Press

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После визита Си Цзиньпина в Вашингтон президент США Дональд Трамп сообщил о планах провести с китайским лидером еще две встречи до конца 2026 года.

Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

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Трамп назвал свою встречу с Си Цзиньпином положительным для обоих государств и заявил, что она стала важным событием в отношениях США и Китая.

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«Мы снова встретимся в ноябре в Китае, а затем на саммите G20 в декабре в Майами, штат Флорида. Многое было сделано и еще многое будет сделано. Я с нетерпением жду нашей следующей встречи!» — написал американский президент.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин обсудили войну в Украине во время встречи в США.

Мы ранее информировали, что первый за 11 лет государственный визит лидера Китая в США был удивительно помпезным, однако бессодержательным.

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