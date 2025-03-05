Трамп анонсировал "историческое решение" относительно редкоземельных металлов

Президент США говорит, что решение будет касаться расширения добычи критически важных материалов.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп анонсировал "историческое решение" по редкоземельным металлам. Его он планирует объявить уже на этой неделе.

Об этом глава Белого дома заявил во время своей речи перед Конгрессом.

Трамп подчеркнул, что решение будет касаться значительного расширения добычи критически важных материалов и редкоземельных металлов на территории США. По его словам, это станет важным шагом в обеспечении стратегической независимости страны и развитии промышленности.

"Позже на этой неделе я также предприму историческое действие, чтобы значительно увеличить производство критических материалов и редкоземельных металлов здесь, в США", — заявил американский президент.

Напомним, в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп не планирует сейчас подписывать соглашение о полезных ископаемых с Украиной. Инсайдеры Белого дома заявили, что не было ни одного движения по предложению, согласно которому США передадут половину доходов Украины от ее важнейших полезных ископаемых в качестве возмездия за военную поддержку.

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