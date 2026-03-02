- Дата публикации
Трамп анонсировал новую "большую волну" ударов по Ирану
Американский лидер заявил, что США "даже не начали" наносить сильные удары по Тегерану.
Президент США Дональд Трамп пообещал «большую атаку» против тегеранского режима.
Об этом он сказал в интервью CNN.
«Мы разбиваем Иран в щепки. Я думаю, что все происходит очень хорошо. Это очень мощно. У нас есть самая большая армия в мире, и мы ее используем», — сказал президент США.
Трамп также сказал, что не хочет слишком долгой войны в Иране. Он «всегда думал, что это будет четыре недели, и мы немного опережаем график».
«Мы еще даже не начали сильно бить по них. Большая волна даже не произошла. Она придет вскоре», — пообещал глава Белого дома.
Напомним, президент США считает, что совместные с Израилем атаки можно наносить еще четыре недели. Дональд Трамп заявил, что Америка уже перевыполнила цели, ликвидировав не только верховного лидера аятолла Хаменеи, но и десятки чиновников из иранской верхушки.
В Пентагоне назвали операцию против Ирана наиболее смертоносной и сложной.
«Это не так называемая война за смену режима, но режим действительно изменился, и мир от этого стал лучше. Если вы убиваете американцев, если вы угрожаете американцам в любой точке мира, мы будем охотиться за вами. Мы не начинали эту войну, но при президенте Трампе мы ее завершаем», — заявил глава Пентагона Пит Гегсет.