Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
369
Время на прочтение
1 мин

Трамп анонсировал новую "большую волну" ударов по Ирану

Американский лидер заявил, что США "даже не начали" наносить сильные удары по Тегерану.

Анастасия Павленко
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп пообещал «большую атаку» против тегеранского режима.

Об этом он сказал в интервью CNN.

«Мы разбиваем Иран в щепки. Я думаю, что все происходит очень хорошо. Это очень мощно. У нас есть самая большая армия в мире, и мы ее используем», — сказал президент США.

Трамп также сказал, что не хочет слишком долгой войны в Иране. Он «всегда думал, что это будет четыре недели, и мы немного опережаем график».

«Мы еще даже не начали сильно бить по них. Большая волна даже не произошла. Она придет вскоре», — пообещал глава Белого дома.

Напомним, президент США считает, что совместные с Израилем атаки можно наносить еще четыре недели. Дональд Трамп заявил, что Америка уже перевыполнила цели, ликвидировав не только верховного лидера аятолла Хаменеи, но и десятки чиновников из иранской верхушки.

В Пентагоне назвали операцию против Ирана наиболее смертоносной и сложной.

«Это не так называемая война за смену режима, но режим действительно изменился, и мир от этого стал лучше. Если вы убиваете американцев, если вы угрожаете американцам в любой точке мира, мы будем охотиться за вами. Мы не начинали эту войну, но при президенте Трампе мы ее завершаем», — заявил глава Пентагона Пит Гегсет.

369
