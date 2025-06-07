Трамп анонсировал новую встречу США и Китая по торговому соглашению

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп объявил об очередной встрече между представителями США и Китая для обсуждения торгового соглашения.

Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, переговоры запланированы на понедельник, 9 июня. Местом встречи избран Лондон.

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«Я рад сообщить, что министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник и торговый представитель США, посол Джеймисон Грир, встретятся в понедельник, 9 июня 2025 года, в Лондоне с представителями Китая по вопросу о торговом соглашении», — написал Трамп.

Президент США также выразил оптимизм по поводу результатов запланированных переговоров.

«Встреча должна пройти очень хорошо. Благодарим вас за внимание к этому вопросу», — добавил он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, во время которого получил приглашение посетить Китай.

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Мы ранее информировали, что администрация Дональда Трампа сознательно воздерживается от давления на Китай, несмотря на то, что Пекин остается одним из главных экономических и технологических доноров российской военной машины.