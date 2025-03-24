Трамп анонсировал новые истребители шестого поколения: что о них известно

Соединенные Штаты Америки работают над созданием истребителя шестого поколения F-47.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает издание The War Zone.

Издание отмечает, что США действительно располагают двумя прототипами стелс-истребителей шестого поколения Next generation air dominance (Ngad), разработанных корпорациями Boeing и Lockheed Martin соответственно.

"Ни Boeing, ни Lockheed Martin официально не подтвердили свое участие в проекте. Компания Northrop Grumman по собственному желанию отказалась от участия в торгах, чтобы "сосредоточиться на других возможностях". эту продолжающуюся неопределенность", – говорится в материале.

Новейшие истребители уже проходили летные испытания за последние годы. Серийное производство может начаться до истечения срока президентства Дональда Трампа.

"Ожидается, что контракт на разработку инженерно-производственной части для Ngad будет стоить примерно $20 млрд, хотя в течение всего срока действия программы компания получит заказы на сотни миллиардов долларов. Каждая копия реактивного самолета после начала серийного производства оценивалась в прошлом стоимостью более $300 млн. И это при условии, если оригинальная концепция самолета не изменилась", — отмечает The War Zone.

Программа Ngad — это совокупность систем, включающих пилотируемый истребитель шестого поколения, беспилотник боевой поддержки, новое оружие, такое как совместная усовершенствованная тактическая ракета Aim-260 и, возможно, другие секретные системы.

Напомним, Трамп назвал новейший истребитель в свою честь.

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