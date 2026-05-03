Трамп анонсировал новые удары по Ирану

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп может отдать приказ о возобновлении военных действий против Ирана, если тот будет «вести себя ненадлежащим образом».

Об этом пишет Axios.

Пока США и Иран обмениваются проектами рамочного соглашения о прекращении войны, Трамп серьезно рассматривает возможность придать новые военные действия против Ирана, чтобы попытаться выйти из нынешнего тупика.

Реклама

«Если они будут вести себя неправильно, если они сделают что-то плохое — но сейчас посмотрим. Конечно, такая возможность существует», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, может ли он отдать приказ о новых ударах.

Война в Иране — последние новости

Дональд Трамп вряд ли примет новое мирное предложение Ирану, поскольку Тегеран якобы заплатил «недостаточно высокую цену». Об этом американский лидер сообщил в собственной соцсети Truth Social в воскресенье, 3 мая.

«Я вскоре рассмотрю план, который Иран только что нам направил. Однако не могу себе представить, чтобы он был приемлем. В том смысле, что они (иранские власти — ред.) еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что делали с человечеством и миром в последние 47 лет», — написал Трамп.

В то же время, Reuters пишет, что новый иранский план из 14 пунктов включает требования по предоставлению гарантий от военной агрессии США и Израиля и выводу американских вооруженных сил из прилегающих к Ирану территорий.

Реклама

В Тегеране обещают открыть свободное движение судов по Ормузскому проливу, а США должны снять морскую блокаду.

Также в Иране считают, что американцы должны признать право Тегерана на мирный атом. А ядерный вопрос предлагается перенести «на потом».

«В этих рамках переговоры по более сложному ядерному вопросу переведены на завершающую стадию для создания более благоприятной атмосферы», — сказал высокопоставленный иранский чиновник на условиях анонимности.

Напомним, 1 мая Трамп сообщил Конгрессу, что война с Ираном «завершилась». Таким образом, он пытался обосновать отсутствие обращения к законодателям о разрешении на ее продление после 60-дневного срока боевых действий.

Реклама

Новости партнеров