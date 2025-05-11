Трамп анонсировал "одно из самых важных" своих сообщений: о чем идет речь

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его последующая публикация в соцсети Truth Social будет одним из наиболее важных и влиятельных, которые он когда-либо публиковал.

Об этом Трамп написал и написал в Truth Social.

«Мой следующий пост будет одним из самых важных и влиятельных, которые я когда-либо писал», — заинтриговал Трамп.

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Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп призвал Украину согласиться скорее на предложенные РФ переговоры в Турции, чтобы выяснить, возможно ли мирное соглашение.

Известно, что диктатор Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле, прерванные в 2022 году. Украинский президент уже ответил на это.

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