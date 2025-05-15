Трамп анонсировал создание нового истребителя F-55: что о нем известно

Истребитель Lockheed Martin F-22 Raptor. / © Reuters

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Президент США Дональд Трамп заявил о планах разработать новый двухмоторный боевой самолет F-55 и запустить модернизированную версию F-22 Raptor под названием F-22 Super.

Об этом он сообщил во время встречи с руководителями ведущих оборонных и авиационных компаний, включая Boeing и GE Aerospace в Дохе, передает Reuters.

По словам Трампа, F-55 станет "супермодернизацией" F-35 с двумя двигателями.

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"Если мы получим правильную цену, то создадим F-55 – это будет новый этап в развитии истребителей", – заявил он.

Президент добавил, что США также планируют начать работу над F-22 Super – усовершенствованной версией истребителя-невидимки пятого поколения.

Отдельно Трамп вспомнил новую платформу F-47, над которой сейчас работает Boeing в рамках программы воздушного доминирования шестого поколения. Lockheed Martin, недавно проигравшая конкурс на поставки F-47, сейчас пересматривает свою стратегию. Компания рассматривает вариант модернизации F-35, обеспечивающий 80% возможностей нового истребителя за половину его стоимости.

В Lockheed Martin уже поблагодарили Трампа за поддержку и заявили о готовности сотрудничать с администрацией для реализации "видения воздушного доминирования".

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Ранее сообщалось, что министр обороны Норвегии Туре Сандвик заявил, что все обещанные истребители Украины F-16 будут переданы до конца 2025 года.