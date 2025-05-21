Трамп анонсировал создание противоракетного щита "Золотой купол" стоимостью $175 миллиардов

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп официально объявил о запуске амбициозного проекта противоракетной обороны под названием "Золотой купол" (Golden Dome ).

Об этом пишет AP.

"По завершении строительства "Золотой купол" сможет перехватывать ракеты, даже если они будут запущены с другой стороны мира или из космоса", - заявил Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома. Президент также отметил, что система будет полностью функциональна до конца его президентского срока, то есть до января 2029 года.

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Проект "Золотой купол" предусматривает развертывание сети спутников, космических перехватчиков и наземных ракетных батарей для обнаружения и уничтожения ракетных угроз на разных этапах полета. Это будет первое размещение американского оружия в космосе в целях обороны.

Генерал Майкл Гетлейн по Космическим силам США был назначен руководителем проекта. Он имеет значительный опыт в области космических операций и противоракетной обороны.

Первоначальное финансирование проекта составляет $25 миллиардов, а общая стоимость может достигнуть $175 миллиардов. Однако, по оценкам Бюджетного управления Конгресса, расходы могут превысить 500 миллиардов долларов в течение 20 лет.

Проект "Золотой купол" вдохновлен израильской системой "Железный купол" и программой "Звездные войны" президента Рональда Рейгана 1980-х годов. Он направлен на защиту США от восходящих ракетных угроз со стороны таких стран как Россия, Китай, Северная Корея и Иран.

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Хотя проект получил поддержку со стороны администрации Трампа, некоторые эксперты выражают обеспокоенность по его реализации и стоимости. Однако Трамп подчеркнул, что "Золотой купол" станет лучшей системой обороны, когда-либо созданной.

Напомним, что ранее Турция успешно испытала свою систему ПВО "Стальной купол".

Турецкая система SIPER-2 продемонстрировала свою способность защищать от крылатых ракет и других угроз.