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Трамп анонсировал возобновление блокады иранских портов: что будет с Ормузским проливом
В то же время Трамп подчеркнул, что Ормузский пролив будет оставаться открытым для судоходства других государств.
Президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении блокады морских портов Ирана. В то же время он подчеркнул, что Ормузский пролив будет оставаться открытым для судоходства других стран.
Об этом Трамп сообщил в своем заявлении в социальных сетях.
По словам президента США, Ормузский пролив будет оставаться открытым «с Ираном или без него», а новая блокада будет касаться только иранских судов и их клиентов.
«Мы возобновляем иранскую блокаду, названную так, потому что она останавливает только вход и выход иранских кораблей или клиентов. Все остальные страны будут иметь справедливое и открытое использование пролива», — заявил Трамп.
Кроме того, Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут получать компенсацию в размере 20% от всех перевозимых грузов для покрытия расходов, связанных с обеспечением безопасности в регионе.
«Процесс и формирование начнутся немедленно», — добавил президент США.
Обострение в Иране: последние новости
Напомним, Соединенные Штаты начали новый раунд военных ударов против Ирана и отменили ключевое освобождение от санкций по продаже иранской нефти, обвинив Тегеран в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе, чем поставили под угрозу хрупкое перемирие.
Ранее командование США заявило о начале новой серии ударов по территории Ирана. В заявлении отмечается, что новую операцию начали для снижения возможностей Ирана совершать атаки на гражданских моряков и коммерческие суда, проходящие по Ормузскому проливу, а также для привлечения иранских сил к ответственности.
Президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании с Ираном, заключенный для прекращения войны, закончился.
«По-моему, все кончено. Я больше не хочу иметь с ними дело», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов, считает ли он прекращение огня завершенным и меморандум о взаимопонимании «мертвым».
По словам президента США, американские удары стали ответом на атаки Ирана на суда.