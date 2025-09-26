Трамп анонсировал завершение еще одной войны

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил оптимизм по поводу возможности достижения соглашения о прекращении почти двухлетней войны между Израилем и группировкой ХАМАС в Секторе Газа.

Об этом пишет АА.

Выступая перед журналистами в Белом доме перед отлетом на Кубок Райдера, Трамп заявил: «Похоже, что мы достигли соглашения по Газе, и мы сообщим вам».

Трамп резюмировал свое видение: «Я думаю, что это соглашение, которое вернет заложников. Это будет соглашение, которое положит конец войне. Это будет соглашение, которое, это будет мир».

Напомним, израильские военные 6 сентября призвали палестинских жителей города Газа на севере территории эвакуироваться на юг анклава. ЦАХАЛ осуществляет наступление на пригород Газы в рамках планов по его захвату.

А спустя почти два года войны в секторе Газа конфликт переходит в новую фазу. Израильская армия в понедельник, 15 сентября, приступила к наземной операции, чтобы установить контроль над городом Газа.