- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 248
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп анонсировал завершение еще одной войны
Трамп анонсировал возможное соглашение о конфликте между Израилем и ХАМАС.
Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил оптимизм по поводу возможности достижения соглашения о прекращении почти двухлетней войны между Израилем и группировкой ХАМАС в Секторе Газа.
Об этом пишет АА.
Выступая перед журналистами в Белом доме перед отлетом на Кубок Райдера, Трамп заявил: «Похоже, что мы достигли соглашения по Газе, и мы сообщим вам».
Трамп резюмировал свое видение: «Я думаю, что это соглашение, которое вернет заложников. Это будет соглашение, которое положит конец войне. Это будет соглашение, которое, это будет мир».
Напомним, израильские военные 6 сентября призвали палестинских жителей города Газа на севере территории эвакуироваться на юг анклава. ЦАХАЛ осуществляет наступление на пригород Газы в рамках планов по его захвату.
А спустя почти два года войны в секторе Газа конфликт переходит в новую фазу. Израильская армия в понедельник, 15 сентября, приступила к наземной операции, чтобы установить контроль над городом Газа.