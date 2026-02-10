Трамп блокирует открытие моста между Канадой и США, требуя компенсации

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит открыть новый мост между канадской провинцией Онтарио и американским штатом Мичиган, пока Соединенные Штаты не получат полную компенсацию.

Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

«Я не позволю открыть этот мост, пока Соединенные Штаты не получат полную компенсацию за все, что мы им дали, а также, что важно, пока Канада не станет относиться к Соединенным Штатам со справедливостью и уважением, которых мы заслуживаем», — написал Трамп.

Реклама

Он также подчеркнул, что Вашингтон готов начать переговоры по этому вопросу.

«Мы немедленно приступим к переговорам. Учитывая все, что мы им дали, мы, по-видимому, должны владеть хотя бы половиной этого актива. Доходы, полученные благодаря рынку США, будут астрономическими», — заявил президент США.

Трамп обвинил Канаду в том, что она «в течение десятилетий очень несправедливо относилась к Соединенным Штатам».

Отдельно американский лидер подверг критике сам процесс строительства моста, заявив, что Канада владеет обеими его частями и якобы возвела объект почти «без использования американских материалов».

Реклама

По мнению Трампа, бывший президент США Барак Обама «бессмысленно предоставил им льготу», которая позволила обойти закон «Покупай американское» и не использовать материалы американского производства, в том числе сталь из США.

В своем сообщении Трамп также упомянул ограничения на продажу американского алкоголя в Онтарио, высокие канадские пошлины на молочную продукцию из США, а также заявил о беспокойстве о намерениях премьер-министра Канады Марка Карни заключить торговое соглашение с Китаем.

Мост Горди Гау (Gordie Howe International Bridge) является масштабным инфраструктурным проектом, который должен соединить Виндзор в Онтарио и Детройт в штате Мичиган через реку Детройт. Он должен стать самым длинным вантовым мостом в Северной Америке и войти в десятку самых длинных в мире.

Открытие шестиполосного моста ожидалось в начале 2026 года.

Реклама

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен совершить визит в Пекин для проведения переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином.

Мы ранее информировали, что Агентство национальной безопасности США перехватило телефонный разговор между представителями иностранной разведки и лицом, приближенным к Трампу.