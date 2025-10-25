Трамп будет "мстить" Путину: что это значит для Украины

Трамп и Путин / © ТСН.ua

Дональд Трамп ожидает, что его выдвинут на Нобелевскую премию мира за «успех в достижении мира в Украине», и у него есть жесткий дедлайн — 11 января 2026 года. Если Владимир Путин сорвет ему этот триумф, Трамп этому не простит.

Такое мнение в эфире КИЕВ24 высказал глава ОО «Украина в НАТО» Юрий Романюк.

По словам эксперта, у Дональда Трампа есть буквально 2,5 месяца, когда его могут выдвинуть на Нобелевскую премию.

«Трамп не простит Путину, если он не будет выдвинут на Нобелевскую премию… Это дедлайн. Буквально 2,5 месяца у Трампа есть возможности, когда он может быть выдвинут на Нобелевскую премию за успех достижения мира в Украине», — заявил Романюк.

Эксперт считает, что если Путин не «подыграет» Трампу и сорвет ему «мир», не дав получить желаемую премию в 2026 году, Трамп может прибегнуть к жесткой мести.

И эта месть, как ни парадоксально, может быть очень выгодна для Украины.

«И если Путин ему сорвет мир, и Трампа не смогут выдвинуть… ну он ему этого не простит. Поэтому и возможно, что весной Украине дадут „Томагавки“ (в оригинале „потому лайки“ — ред.), как месть за то, что Трамп снова „пролетает“ из Нобелевской премии», — объяснил Романюк.

Несмотря крайне негативную ситуацию на фронте, особенно в районе Покровска, Юрий Романюк заявил, что именно этот сценарий заставляет его смотреть в будущее с определенным позитивом.

По его мнению, эгоистические мотивы Трампа и его оскорбления Путина могут сработать в пользу Украины, приведя к оказанию мощного оружия.

Напомним, издание The Washington Post сообщило о напряженной встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского, во время которой президент США оказывал давление на украинского лидера. По данным источников, Трамп отверг карты линии фронта и призвал Киев «уступить Россию всем Донбассам» ради соглашения, заявив: «Путин уничтожит вас».

Как сообщил европейский дипломат, Трамп также «непрерывно жаловался» на то, что не получил Нобелевскую премию мира, а Зеленский оставил встречу разочарованным.