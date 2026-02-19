Трамп будет настаивать на соглашении между НАТО и Россией: что это значит для Украины

Трамп и возможные переговоры НАТО с Россией / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп может сосредоточиться на достижении отдельного соглашения между НАТО и Россией, при этом интересы Украины рискуют оказаться вне ключевой повестки дня.

Такое мнение высказал политик и дипломат Роман Бессмертный в эфире «Киев 24».

«Трамп будет настаивать на том, чтобы НАТО и Россия подписали отдельное соглашение. В этой конфигурации Украина, по его мнению, не вписывается — для нее там просто не предусмотрено место. Именно поэтому он фактически выталкивает Украину из этого процесса», — сказал дипломат.

По его словам, американский президент воспринимает Североатлантический альянс не столько как систему коллективной безопасности, сколько инструмент для реализации собственной политической стратегии. Речь идет о формате, в котором Вашингтон может выступать главным модератором и фактически диктовать правила игры другим государствам.

Бессмертный отметил, что Трамп демонстрирует склонность к подходу, предусматривающему договоренности между крупными центрами силы без полноценного учета позиций меньших стран. По его убеждению, это напоминает попытку возвращения к модели сфер влияния, где стратегические решения принимаются в пределах узкого круга глобальных игроков.

«Его подход — это стремление диктовать условия, доминировать и позиционировать себя как глобального руководителя», — сказал Бессмертный.

Дипломат также отметил, что современная Европа существенно изменилась, ведь возросла роль региональной безопасности, усилилась поддержка Украины, а структура трансатлантических отношений стала более сложной. Игнорирование этих факторов может привести к новым рискам стабильности на континенте.

По его мнению, будущий формат отношений между Западом и Россией будет зависеть от того, сохранится ли принцип коллективного принятия решений в рамках Альянса, или же ключевые договоренности будут формироваться в двустороннем порядке между Вашингтоном и Москвой.

Напомним, 19 февраля президент США Дональд Трамп продлил действие санкций против РФ еще на год.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сообщил об определенных сдвигах в военных вопросах, в то время как в Вашингтоне заговорили о «реальном прогрессе». Президент сказал об этом после очередного раунда переговоров между Украиной, США и Россией.