Трамп будет оспаривать приговор суда о попытке изнасилования журналистки

Джин Кэрролл в свою очередь рассматривает возможность еще одного иска.

45-й президент США Дональд Трамп намерен обжаловать приговор Федерального суда присяжных Манхэттена в Нью-Йорке, который признал его виновным в деле о попытки изнасилования журналистки и писательницы Джин Кэрролл.

Об этом сообщает CNBC.

Адвокаты Трампа заявили, что будут просить суд отменить приказ о выплате 5 миллионов долларов компенсации и штрафного ущерба. В то же время адвокат Кэрролл рассказал в комментарии для газеты NYT, что она рассматривает возможность подачи еще одного иска против Трампа, касающегося клеветы.

Напомним, в апреле суд Нью-Йорка обвинил 76-летнего Трампа в том, что он тайно заплатил порнозвезде Сторми Дэниелз за молчание об их романе. В общей сложности обвинение насчитывает более 30 пунктов, по которым 45-й президент может быть заключен на четыре года.