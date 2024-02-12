Трамп будет поощрять Путина атаковать страны НАТО: насколько серьезна эта риторика – анализ NYT

Трамп никогда не верил в фундаментальную концепцию Атлантического альянса "один за всех и все за одного".

Бывший президент Дональд Трамп предположил, что будет подстрекать Россию к нападению на "непослушных" союзников США, сообщая о потенциально дальновидных изменениях в мировом порядке, если он снова одержит победу в Белом доме.

Циническое заявление проанализировало издание The New York Times.

Циническое заявление

Вскоре после того, как бывший президент Дональд Трамп вступил в должность, его штаб объяснил, как работают обязательства НАТО по взаимной обороне. “Вы имеете в виду, что если Россия нападет на Литву, мы начнем войну с Россией? – ответил он. — Это безумие».

Трамп никогда не верил в фундаментальную концепцию Атлантического альянса "один за всех и все за одного". Действительно, большую часть своего четырехлетнего президентства он потратил на ее подрыв, вынуждая членов Альянса придерживаться своих обязательств тратить больше средств на собственные вооруженные силы, угрожая, что в противном случае он не придет им на помощь.

Но на выходных он вышел на совершенно новый уровень, заявив на митинге в Южной Каролине, что не только не будет защищать европейские страны, которые, по его мнению, задолжали, от нападения России, но и зайдет так далеко, что "поощряет Россию" делать против них все, что она захочет». Никогда раньше президент Соединенных Штатов — даже бывший, стремящийся вернуть себе этот пост — не предполагал, что он будет подстрекать врага к нападению на американских союзников.

Как ее трактовать

Некоторые могут расценить это как типичную предвыборную болтовню Трампа или списать это на неудачную попытку юмора. Другие могут даже поддержать жесткую линию против якобы неплательщиков-союзников, которые, по их мнению, слишком долго воспользовались преимуществами американской дружбы. Но риторика Трампа предвещает потенциально далеко идущие изменения в международном порядке, если он снова одержит победу в Белом доме в ноябре, с непредсказуемыми последствиями.

Более того, риф Трампа в очередной раз поднял неудобные вопросы, касающиеся его вкуса в выборе друзей. Поощрение России к нападению на союзников по НАТО, даже если он говорил это не совсем серьезно, является потрясающим заявлением, которое подчеркивает его странную приверженность кремлевскому диктатору Владимиру Путину, который уже доказал свою готовность к вторжению в соседние страны, не имеющие защиты НАТО.

Трамп, который всегда был противником любых альянсов, на втором сроке может фактически ликвидировать зонтик безопасности, защищавший друзей в Европе, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке в течение большей части почти восьми десятилетий после окончания Второй мировой войны. Одно лишь предположение, что на Соединенные Штаты нельзя будет положиться, сведет на нет ценность таких альянсов и, возможно, заставит объединяться с другими государствами, а также подбодрит таких, как Путин и Си Цзиньпин.

"Россия и Китай не имеют ничего общего с союзниками Америки, и эти союзники зависят от американской преданности", — сказал Дуглас Э. Лют, генерал-лейтенант в отставке, служивший послом в НАТО при президенте Бараке Обаме и являвшийся главным советником президента Джорджа Буша -младшего по вопросам войн в Афганистане и Ираке. "Ставя под сомнение преданность Соединенных Штатов своим союзникам, Америка жертвует наибольшим преимуществом над Россией и Китаем — тем, чего ни Путин, ни Си не смогли бы достичь самостоятельно", — добавил он.

Другие угрозы

Несмотря на критику своего последнего комментария, Трамп в воскресенье, 11 февраля, удвоил свои слова.

«Никакие деньги в виде иностранной помощи не должны предоставляться ни одной стране, если это не будет сделано в качестве ссуды, а не просто подачки, — написал он в социальных сетях заглавными буквами. — Мы больше никогда не должны давать деньги, — добавил он, — без надежды на их возврат или без "условий".

Трамп уже давно угрожает вывести США из НАТО и больше не будет окружен такими советниками, которые помешали ему сделать это в прошлый раз. В конце своего президентства он пытался вывести американские войска из Германии в гневе на Ангелу Меркель, тогдашнюю канцлерку, и это удалось предотвратить лишь потому, что президент Байден вовремя вступил в должность и отменил это решение.

В другие моменты Трамп рассматривал возможность вывода американских войск из Южной Кореи, но его отговорили, однако после ухода с должности он заявил, что такой шаг будет приоритетом во время второго срока, если Южная Корея не заплатит большую компенсацию. Трамп также, вероятно, прекратит военную помощь Украине, которая пытается отбиться от российских захватчиков, и он не поддержал большей помощи Израилю в его войне с ХАМАСом.

Предусматривая возможность американского отступления от мира, если Трамп вернется в должность, Конгресс недавно принял закон, запрещающий любому президенту выходить из договора о НАТО без одобрения Сената. Но Трампу даже не нужно будет формально выходить из альянса, чтобы сделать его бессмысленным.

И если Соединенные Штаты не могут рассчитывать на помощь партнеров в Европе, где они имеют самые крепкие исторические связи, то другие страны, имеющие соглашения о взаимной безопасности с Вашингтоном, такие как Япония, Филиппины, Таиланд, Австралия, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика и Панама, также вряд ли могут быть уверены в американской помощи.

Питер Д. Фивер, профессор Университета Дьюка и бывший помощник по национальной безопасности Буша и президента Билла Клинтона, сказал, что Трамп может сократить американские войска в Европе до уровня, который "сделает любые военные оборонные планы пустыми", и "регулярно умалять обязательств США таким образом, чтобы убедить Путина в том, что он имеет полную свободу действий.

Только эти две вещи могут ранить и, возможно, убить НАТО, — сказал Фивер. — И немногие из союзников или партнеров в других частях мира будут доверять любым обязательствам США после того, как увидят, как мы разваливаем НАТО».

История свидетельствует о том, что это может привести к большей войне, а не к меньшей. Когда Дин Ачесон, государственный секретарь США, описал американский "оборонительный периметр" в Азии в 1950 году, не включавший Южную Корею, через пять месяцев Северная Корея вторглась, начав кровопролитную войну, в которую, тем не менее, были вовлечены и соединены Штаты.

Сигнал союзникам по НАТО

Сигнал от Трампа союзникам по НАТО, таким как Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва состоит в том, что к январю следующего года они могут остаться сами по себе. Через несколько дней после того, как Путин заявил Такеру Карлсону, Польша виновата в том, что Адольф Гитлер вторгся к ней в 1939 году, настроение в Варшаве вряд ли может быть более тревожным.

«Статья 5 была применена только один раз – для помощи США в Афганистане после 11 сентября, – отметил Радек Сикорский, министр иностранных дел Польши, в электронном письме, направленном в воскресенье. – Польша отправила бригаду на десять лет. Мы не посылали в Вашингтон никакого счета”.

Джейсон Миллер, пресс-секретарь Трампа, в воскресенье ответил на критику, заявив, что при Байдене Европа увидела больше войны, чем при предыдущем президенте.

“Президент Трамп заставил наших союзников увеличить расходы на НАТО, требуя, чтобы они платили больше, но Джо Байден вернулся к тому, чтобы разрешить им пользоваться преимуществами американских налогоплательщиков, – сказал он. — Если вы не платите свои оборонные расходы, вы не должны удивляться, что получаете больше войны».

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Презрение к НАТО

Презрение к НАТО, которое выражает Трамп, основывается на ложном предположении, которое он повторяет годами, даже после того, как его исправляют, что свидетельствует о том, что он или не способен обрабатывать информацию, противоречащую его идее fixe (идеи фикс) в голове, или готов искажать факты в угоду своему желаемому нарративу.

Как и много раз, Трамп в субботу, 10 февраля, раскритиковал партнеров по НАТО, которых он назвал "должниками" в оплате американской защиты. “Вы должны платить, – сказал он. – Вы должны платить по своим счетам”.

Трамп вводит в заблуждение, говоря о необязательной цели, установленной министрами обороны НАТО в 2006 году, согласно которой каждый член Альянса должен тратить 2% своего валового внутреннего продукта на собственные вооруженные силы – стандарт, ратифицированный лидерами НАТО в 2014 году с надеждой достичь его до 2024 года. По состоянию на прошлый год только 11 из 31 члена Альянса, в том числе Польша и Литва, достигли этого уровня — на одного больше, чем при Трампе. Минувшим летом лидеры НАТО пообещали "неизменную приверженность" достижению этой цели. Но даже те, кто не сдержал обещания, в результате ничего не должны Соединенным Штатам.

По мнению ветеранов национальной безопасности, военные расходы НАТО вызывают законную обеспокоенность, и Трамп не первый президент, который требует от партнеров по НАТО делать больше — это делали и Буш, и Обама. Но Трамп первый, кто представил альянс как своего рода рэкет, где не "платящие" будут покинуты Соединенными Штатами, а тем более подвергнуты нападению России при содействии Вашингтона.

"Доверие к НАТО основывается на доверии к человеку, который занимает Овальный кабинет, поскольку именно решения, принятые там, в критической ситуации будут решающими", — сказал Карл Бильдт, бывший премьер-министр Швеции, завершающий свое вступление в НАТО в качестве 32-го члена.

Это касается того, что может быть кризисным менеджментом в незначительной степени связанным с окончательным вопросом ядерного сдерживания, — сказал он. — Если бы Путин угрожал ядерными ударами по Польше, сказал бы Трамп, что ему безразлично?”.

Зацикленность Трампа на том, что ему платят союзники, выходит за пределы Европы. В какой-то момент он напал на действующий с 1951 года договор о взаимной обороне с Японией, а в другие моменты был готов отдать приказ вывести американские войска из Южной Кореи. Во время интервью в 2021 году, вскоре после ухода с поста он дал понять, что если вернется к власти, то потребует от Южной Кореи платить на миллиарды долларов больше ежегодно за содержание там американских войск.

Ветераны национальной безопасности обеих партий заявили, что такое мышление неправильно понимает ценность альянсов для Соединенных Штатов. Они говорят, что американцам выгодно иметь зарубежные базы в таких местах как Германия и Южная Корея, которые позволяют быстро реагировать на кризисы во всем мире. Это также сдерживает авантюризм со стороны стран-изгоев, таких как Северная Корея.

"Приверженность Америки к своим союзникам — это не альтруизм или благотворительность, а служение жизненно важным национальным интересам", — сказал Лют.

Неопределенность, возникающая в результате отсутствия преданности Трампа, по мнению специалистов по национальной безопасности, приведет к нестабильности, невиданной за многие годы.

«Единственное спасение, – сказал Бильдт, – заключается в том, что оно, вероятно, будет настолько ненадежным и непредсказуемым, что даже Кремль будет несколько неуверен. Но они будут знать, что у них есть все шансы обыграть его политически в любом кризисе”.

Напомним, американский президент Джо Байден отреагировал на угрозы бывшего президента Дональда Трампа в отношении союзников по НАТО, упомянув Украину.

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