Трамп будет судиться с WSJ из-за упоминания в статье об Эпштейне: требует 10 миллиардов долларов

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его команда юристов подала «исторический» судебный иск против медиа The Wall Street Journal за публикацию «ложной, злонамеренной, клеветнической, фейковой статьи».

Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Этот иск подается не только от имени вашего любимого президента, меня, но и для того, чтобы продолжать отстаивать интересы всех американцев, которые не будут больше терпеть злоупотреблений и неправомерных действий СМИ, распространяющих фальшивые новости», — отметил он.

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Также в своем сообщении он упомянул о том, что когда-то уже привлекал к ответственности медиа, в частности, телеканал ABC и ведущего Джорджа Слопадопулоса, телеканал CBS и телевизионную программу 60 Minutes, а также других журналистов, которые, по словам Трампа, распространяли ложные новости.

Между тем Администрация президента США Дональда Трампа намерена обратиться в суд с просьбой разрешить обнародовать показания жюри по делу осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна.

«Учитывая чрезмерное внимание, которое привлекает дело Джеффри Эпштейна, я поручил Генеральному прокурору Пэм Бонди подать все соответствующие материалы большого жюри при одобрении суда. Эта афера, организованная демократами, должна быть немедленно прекращена», — написал Трамп в социальной сети.

Что предшествовало

Сообщница обвиняемого в сексуальной торговле Джеффри Эпштейна готовила ему особый подарок к 50-летию.

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Максвелл собрала письма от Трампа и еще десятков коллег Эпштейна, чтобы сделать альбом к его дню рождения в 2003 году. Источники сообщили журналистам, что альбом имел кожаный переплет и был изготовлен еще до ареста.

Эпштейна впервые арестовали в 2006 году и тогда этот альбом изучали в рамках расследования. Отмечается, что письмо от Трампа там — «непристойное, как и другие». Оно состоит из нескольких строк напечатанного текста, обрамленного контуром обнаженной женщины, вероятно, нарисованным маркером от руки.

«С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом», — говорится в письме.

Известно, что Эпштейн и Трамп проводили время вместе в 1990-х и начале 2000-х годов. В 2002 году республиканец описывал товарища как «потрясающего парня» и отмечал, что им одинаково нравятся «красивые женщины».

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Генеральный прокурор США Пэм Бонди объявил, что будут обнародованы файлы Джеффри Эпштейна и его секреты, предупредив, что их содержание шокирует общественность.

«Это вызовет у вас тошноту. 200 жертв. 200. Так что у нас гораздо больше — 250, на самом деле. Поэтому мы должны убедиться, что их личность и их личная информация защищены», — подчеркнула генпрокурор.

Эпштейн умер в федеральной тюрьме Нью-Йорка в 2019 году, ожидая суда по обвинению в сексуальной торговле. Ему было 66 лет. Причиной смерти было указано самоубийство.