Трамп был как завистливый ребенок, когда увидел короля Чарльза с Зеленским – The Sun

Эксперты считают, что Трамп был раздражен жестом короля по отношению к Зеленскому.

Президент США Дональд Трамп походил на "завистливого ребенка на детской площадке", увидев короля Чарльза с Владимиром Зеленским.

Об этом пишет The Sun, ссылаясь на комментарий королевской корреспондентки Сары Гьюсон.

Встреча Зеленского и короля Чарльза состоялась лишь спустя несколько дней после того, как Трамп принял приглашение короля на "беспрецедентный" второй государственный визит, и после "острой встречи" с президентом Украины в Овальном кабинете.

Однако с растущей трансатлантической дипломатической напряженностью королевские эксперты считают, что Трамп был раздражен жестом короля в отношении Зеленского.

По словам журналистки, президент США вел себя как школьник, который "не хотел, чтобы его приятель играл с кем-то еще". Она также сравнила Трампа с "ревнивым ребенком на детской площадке".

"Это, видимо, вызвало раздражение у Трампа, который почувствовал себя менее особенным по отношению к своему приглашению после того, как увидел фотографии президента Зеленского в Сандрингеме", — сказала Хьюсон.

В издании напоминают, что незадолго до этой встречи Трамп передали официальное приглашение посетить короля Великобритании, однако встреча еще не состоялась.

Королевский фотограф The Sun Артур Эдвардс сказал, что Чарльз провел много времени с Зеленским и что он был "полностью на его стороне".

Эксперт также отметил, как в последние недели короля Чарльза привлекли к очень большому количеству международной дипломатии", "проходя тонкую границу".

Монарх, также являющийся главой государства в Канаде, направил приглашение Трампу, встретился с Зеленским, а также с покидающим должность премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Ему приходится придерживаться тонкого предела между интересами Соединенного Королевства, как главы государства, желающего укрепить связи с Соединенными Штатами, интересами Канады, главой которой он также является, – Канада, конечно, сталкивается с угрозами Дональда Трампа, который хочет сделать ее 51-м штатом", – пояснила.

Напомним, что после конфликта в Овальном кабинете на встрече с Трампом Владимир Зеленский отправился в Великобританию, где, среди прочего, встретился с королем Чарльзом ІІІ.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.