Трамп был не первым: кого из американских президентов арестовывали за скоростную езду

В последний раз нечто подобное произошло 150 лет назад. Это было связано с нарушением правил скорости езды на коне с каретой вблизи Белого дома и с "рецидивистом", оказавшимся президентом Соединенных Штатов.

Улисс С. Грант, который имел слабость к резвым лошадям и очевидно желание испытывать их мощь, был арестован в 1872 году за нарушение правил скорости на улице в Вашингтоне, где управлял двухконным фургоном. Это было вторично через два дня, когда полицейский останавливал президента; В первый раз офицер выдал ему предупреждение.

Дональд Дж. Трамп стал вторым президентом США, задержанным правоохранительными органами.

Инцидент с Грантом, очевидно, не был опубликован в прессе того времени, но стал известен в 1908 году, когда газета The Sunday Star из Вашингтона опубликовала интервью с тогда уже полицейским на пенсии, который остановил 18-го президента США. Его звали Уильям Вест, это был чернокожий человек, служивший в армии Союза во время Гражданской войны. История была подтверждена более 100 лет спустя Вашингтонским отделом полиции.

Хотя предыдущие президенты были под следствием — в частности, Ричард М. Никсон и Билл Клинтон — арест президента Гранта за его проделки является самым близким к тому, что история может предложить в контексте ареста Дональда Трампа.

Президента Гранта и его нескольких друзей, с которыми, очевидно, он играл в гонку, забрали в полицейский участок. Они все должны были заплатить залог в 20 долларов. Эта сумма сегодня была бы эквивалентна примерно 500 долларам.

Президент, у которого был вид школьника, которого «застучал с поличным учитель», относился к аресту с юмором, как сообщалось тогда в новостях. Он даже довез офицера Веста в своей карете в полицейский участок, где его арест проработали.

По дороге полицейский и президент говорили об опыте офицера во время гражданской войны. Согласно новостям 1908 года, президент «сказал ему, что у него не будет никаких проблем за совершение ареста, потому что он уважает человека, исполняющего свой долг».

С тех пор самым близким случаем к аресту президента стала отставка Ричарда Никсона и его дальнейшее помилование преемником, президентом Джеральдом Фордом, в 1974 году после того, как он предстал перед судом. В своем десятиминутном заявлении о помиловании Форд объяснил, что длительный судебный процесс разъединил бы американское общество и повредил доверие к правительству в США и за его пределами. Позже стало известно, что он выбрал воскресенье для оглашения помилования, чтобы передать идею милосердия, а не справедливости.

Только за 11 месяцев до этого, вице-президент Ричарда Никсона, Спиро Агню, признал свою вину в неуплате налогов и уволился с должности. Главный прокурор тогда заявил, что был страх, что господин Агню может стать президентом. Признание позволило г-ну Агню избежать федеральных обвинений в схеме получения взяток.

Один из первых вице-президентов страны также столкнулся с юридическими вызовами. После ухода с должности, Аарон Бур был представлен в суд за измену в 1807 году и в результате был оправдан из-за отсутствия доказательств.

В последнее время кандидаты в президенты стали объектом разной степени расследований по возможным преступлениям. После неудачной попытки стать президентом и вице-президентом Министерство юстиции США обвинило Джона Эдвардса, бывшего сенатора из Северной Каролины, в финансовых махинациях в рамках его собственного скандала с платой за молчание.

В 2014 году гранд-жюри штата выдвинуло обвинение Рику Перри, тогдашнему губернатору Техаса, обвиняя его в злоупотреблении властью, когда он угрожал отключить государственное финансирование демократическому окружному прокурору. По обвинению он выступил кандидатом на пост президента в июне 2015 года, но спустя три месяца снял свою кандидатуру с выборов, а обвинения в результате были сняты.

Дело против президента Гранта и других мужчин было рассмотрено в полицейском суде на следующий день после его задержания, по данным новостей.

Напомним, экспрезиденту США Дональду Трампу 4 апреля суд Нью-Йорка объявил обвинение. Известно, что 76-летний Трамп тайно заплатил порнозвезде Сторми Дэниелз за молчание об их романе.

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