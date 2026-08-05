Трамп был в шаге от нового покушения: у мужчины возле его гольф-клуба нашли кучу оружия

На Трампе могли готовить очередное покушение / © Associated Press

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Правоохранители в Калифорнии могли предотвратить очередной теракт — шестое покушение на жизнь президента США Дональда Трампа. Они изъяли заряженное оружие, бронежилет, винтовку типа AR и записную книжку с «тревожными заявлениями».

Об этом пишет Unilad.

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Вблизи гольф-клуба Трампа задержали вооруженного мужчину

Сотрудники полиции задержали 38-летнего жителя Калифорнии Жанина Джона Таэле у гольф-клуба Дональда Трампа в районе Лос-Анджелеса. Известно, что мужчина фотографировал объект и следил за мерами безопасности за двое суток до того, как президент США должен был провести там масштабное мероприятие по сбору средств.

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Департамент шерифа округа Лос-Анджелес подтвердил, что подозреваемый был заключен под стражу в воскресенье на территории Trump National Golf Course в Ранчо-Палос-Вердес.

Полицейские обратили внимание на мужчину, когда он бродил по заведению и наблюдал за подготовкой охраны к обеду Национального комитета Республиканской партии, который должен был состояться во вторник, 4 августа.

Во время осмотра в кармане задержанного нашли магазин на 16 патронов с экспансивными пулями. Во время осмотра машины задержанного нашли заряженный пистолет и дополнительный боекомплект.

В понедельник следователи провели обыск в доме Таэле в соседнем городе Дауне. В помещении изъяли незаконно модифицированную винтовку типа AR, бронежилет, несколько магазинов повышенной емкости, большое количество патронов и записные книжки с текстами, которые официальные лица охарактеризовали как «заявления, вызывающие беспокойство».

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По поводу задержанного уже ведет расследование департамент полиции Эль-Сегундо по делу о грабеже.

Мужчине выдвинули официальные обвинения по нескольким статьям, в частности, за владение короткоствольной винтовкой или дробовиком, получение магазина большой емкости, скрытое хранение огнестрельного оружия в транспортном средстве и грабеж второй степени.

Во время суда в понедельник он не признал вину ни по одному из пунктов обвинений. Судья назначил залог в размере 250 тысяч долларов и выдал защитное предписание, запрещающее фигуранту владеть оружием и приближаться к территории гольф-клуба.

Это могло бы быть шестое покушение на Дональда Трампа. Предыдущие пять попыток были следующими:

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Июль 2024 года — стрельба на митинге в Пенсильвании. Трамп чудом избежал смерти во время выступления в округе Батлер, когда пуля задела его ухо. Агенты Секретной службы немедленно закрыли политика своими телами. Нападающим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, которого на месте ликвидировали федеральные офицеры.

Сентябрь 2024 — 15 сентября около 14:00 возле гольф-резорта Трампа во Флориде раздались выстрелы, когда тот проходил между лунками вместе со специальным посланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом. Охранники заметили ствол в кустах и открыли ответный огонь. Подозреваемого Райана Уэсли Раута задержали по горячим следам, а в феврале приговорили к пожизненному заключению за планирование убийства.

Сентябрь 2025 года — полицейский в команде охраны. Находясь на больничном, офицер полиции Нью-Йорка Мелвин Энг появился на турнире Ryder Cup на Bethpage Black Course в тактическом снаряжении, выдавая себя за члена охраны Трампа. Он отстранен от службы на время следствия.

Февраль 2026 — ликвидация нападающего возле резиденции. Агенты Секретной службы застрелили вооруженного дробовиком мужчину с канистрой бензина, пробившего периметр безопасности Мар-а-Лаго. Сам Трамп в это время находился в Вашингтоне. Погибшим оказался 21-летний Остин Такер Мартин из Северной Каролины.

Апрель 2026 — вооруженное проникновение на прием корреспондентов Белого дома. Во время мероприятия с участием президента в отеле Hilton раздались пять выстрелов. Событие остановили, первых лиц срочно эвакуировали, а сам вечер отменили.

Покушения на Трампа: последние новости

Напомним, правоохранительные органы США арестовали группу лиц, готовивших масштабный теракт с помощью дронов со взрывчаткой во время турнира UFC America 250 в Вашингтоне.

Как сообщил директор ФБР Кэш Пател, спецслужбы узнали об угрозе еще 10 июня и остановили атаку на стадии подготовки, избежав очередного покушения на президента Дональда Трампа в его день рождения.

Во время межгосударственной спецоперации силовики получили доступ к чатам в мессенджере Signal, где 23 человека обсуждали детали предстоящего нападения.

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