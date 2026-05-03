Трамп час повторяет «побеждаем»: Белый дом опубликовал странное видео

Белый дом

На официальной странице Белого дома в соцсети X появился необычный видеоролик с участием президента США Дональд Трамп .

В ролике глава государства в течение примерно часа повторяет слово «побеждаем». Видео быстро распространилось по сети и вызвало активное обсуждение среди пользователей.

Официальные пояснения относительно цели публикации пока не предоставлены. В то же время в комментариях под сообщением пользователи высказывают разные версии — от политического месседжа до попытки создать вирусный контент.

Контекста или дополнительных заявлений от администрации президента США по этому видео пока нет.

