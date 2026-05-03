Трамп час повторяет «побеждаем»: Белый дом опубликовал странное видео
Белый дом обнародовал в соцсети X видео, на котором президент США Дональд Трамп в течение часа непрерывно повторяет слово «побеждаем».
В ролике глава государства в течение примерно часа повторяет слово «побеждаем». Видео быстро распространилось по сети и вызвало активное обсуждение среди пользователей.
Официальные пояснения относительно цели публикации пока не предоставлены. В то же время в комментариях под сообщением пользователи высказывают разные версии — от политического месседжа до попытки создать вирусный контент.
Контекста или дополнительных заявлений от администрации президента США по этому видео пока нет.
Напомним, что ранее Трамп объявил "полную победу" над Ираном, но оставил интригу