Трамп дал ЕС дедлайн до 4 июля по торговому соглашению

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Европейского Союза есть время до 4 июля, чтобы выполнить условия торгового соглашения с Соединенными Штатами и отменить пошлины на американские товары. В противном случае Вашингтон пригрозил новым повышением тарифов.

Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social после разговора с президентом Еврокомиссии Ursula von der Leyen. По словам американского лидера, Брюссель якобы пообещал выполнить свою часть договоренностей, однако США ожидают конкретных действий.

Трамп подчеркнул, что согласился отложить жесткие решения по пошлинам ко Дню независимости США — 4 июля, когда страна будет праздновать 250-летие. В то же время он предупредил: если соглашение не будет реализовано, тарифы для ЕС могут "сразу возрасти до более высокого уровня".

Также президент США сообщил, что во время переговоров с фон дер Ляен стороны обсудили Иран. По словам Трампа, Вашингтон и Брюссель соглашаются с тем, что Тегеран не должен получить ядерное оружие.

Напряжение между США и ЕС в торговой сфере усилилось после того, как 1 мая Трамп объявил о намерении повысить пошлины на европейские автомобили до 25%. В Белом доме объяснили это невыполнением условий предварительного рамочного соглашения между Вашингтоном и Брюсселем.

