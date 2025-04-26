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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Трамп дал обещание по мирным переговорам на похоронах Папы Римского

Эстонский лидер воспользовался возможностью пообщаться с президентом США.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп на похоронах Папы Римского / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп во время похорон Папы Римского Франциска в Ватикане пообещал, что не будет выходить из переговоров по мирному урегулированию в Украине.

Об этом сообщил президент Эстонии Алар Карис, сидевший рядом с американским лидером на траурной церемонии, передает государственный вещатель ERR.

Эстонский лидер отметил, что воспользовался случаем, чтобы пообщаться с Трампом.

«Я поинтересовался, как идет процесс мирного урегулирования и попросил его сделать все для того, чтобы процесс продолжался, чтобы США не вышли [из роли посредника]. Он пообещал это сделать», — передал содержание разговора Алар Карис.

По его словам, Дональд Трамп сообщил о своей встрече с Зеленским, которая приблизила решение о мире.

«Конечно, я не стал слишком подробно расспрашивать его о том, что дала эта встреча», — добавил президент Эстонии.

Напомним, Белый дом прокомментировал встречу Зеленского и Трампа в Ватикане. По словам официального представителя, президенты США и Украины провели «очень продуктивную дискуссию».

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