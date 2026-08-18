Трамп дал Путину шанс расколоть НАТО: какой сценарий считают самым опасным

Владимир Путин и Дональд Трамп

Реклама

Напряжение между США и европейскими союзниками может создать для Владимира Путина соблазн проверить, насколько НАТО готова выполнить свои обязательства по коллективной обороне. Аналитики опасаются, что Москва может попытаться использовать разногласия внутри Альянса, в частности из-за ограниченной военной операции против одной из стран-членов.

Об этом говорится в материале Rolling Stone.

Реклама

Как отмечается в материале, американская разведка рассматривала сценарий, при котором Россия может совершить «ограниченное вторжение» на территорию страны НАТО с целью спровоцировать политический раскол внутри Альянса. В то же время военный эксперт Майкл Кофман отмечает, что такие оценки следует воспринимать как маловероятные сценарии, а не как прогноз неизбежного нападения.

Реклама

Одним из возможных вариантов эксперты называют сценарий «укусить и удержать» – захват небольшой части территории Латвии или Эстонии. Его опасность состоит в том, что Вашингтон при администрации Дональда Трампа теоретически может не воспринять такой шаг как достаточное основание для масштабного американского вмешательства.

"Если рассмотреть возможные сценарии, то больше вероятность у ограниченного вторжения, и это возможно произойдет в скором времени. Сценарий "вкусы и держи" потенциально проблематичнее, поскольку это сценарий, при котором администрация Трампа может сказать: "Ну, это не масштабное вторжение и оккупация государства-члена. Европа, позаботься об этом сама. Почему бы тебе не помочь себе так же, как ты помогла нам в войне против Ирана?”, – цитирует издание военного эксперта Кофман.

Почему фактор Трампа имеет значение

В материале отмечается, что военное превосходство НАТО над Россией во многом зависит от готовности США защищать европейских союзников.

Сам Трамп неоднократно критиковал Альянс и подвергал сомнению целесообразность того, что Вашингтон тратит большие средства на оборону других стран. Его скептическое отношение к НАТО было еще задолго до нынешнего президентского срока.

Реклама

В июне министр обороны США Пит Гегсет объявил о шестимесячном пересмотре американских военных обязательств перед Европой. Кроме того, администрация Трампа, по данным, приведенным в материале, начала оценивать союзников не только по расходам на оборону, но и по их политической поддержке курса Вашингтона.

В НАТО, однако, отрицают, что Североатлантический союз стоит перед неизбежным расколом. Представитель организации заявил, что США остаются вовлеченными в работу НАТО, а споры вокруг распределения оборонной нагрузки между союзниками продолжаются уже много лет.

НАТО уже усиливает восточный фланг

Европейские военные в это время все серьезнее готовятся к российской угрозе.

Вдоль восточного фланга НАТО развернуто девять многонациональных боевых групп. Союзная авиация патрулирует пространство от Балтийского до Черного моря, а перемещение войск в регионе все чаще организуется с уровнем защиты, характерным для военного времени.

Реклама

Представитель НАТО заявил, что Россия уже долгое время остается наиболее значительной конвенционной угрозой для Альянса и будет оставаться в долгосрочной перспективе.

Слабое место НАТО – противоракетная оборона

Отдельным риском в случае прямого конфликта с Россией аналитики называют нехватку средств противоракетной обороны.

По приведенным в материале данным, Россия производит около 60 баллистических ракет «Искандер» в месяц, несмотря на санкции. В то же время, Украина уже испытывает острый дефицит ракет-перехватчиков Patriot.

Проблема стала еще острее из-за войны США с Ираном, которая привела к значительным затратам запасов Patriot. Пополнение американских и европейских арсеналов, как говорится в материале, может занять годы.

Военный аналитик Франц Штефан Гади считает, что Россия уже обнаружила одну из главных слабостей НАТО — недостаток перехватчиков для борьбы с баллистическими ракетами.

По его словам, в случае масштабного конфликта НАТО пришлось бы не только сбивать российские ракеты, но уничтожать их пусковые установки на территории самой РФ. Для такой операции, по оценке эксперта, было бы критически важно участие американских ВВС.

Российская армия остается опасной

Несмотря на большие потери в войне против Украины, российские вооруженные силы нельзя считать сломанными.

По оценке Кофмана, российская армия потеряла в качестве, но в то же время существенно увеличилась численно, нарастила ударные возможности, массовое применение беспилотников и производственные мощности оборонной промышленности.

Именно поэтому главный вопрос для НАТО состоит не в том, способен ли Альянс в целом победить Россию, а в том, насколько высока цена такого конфликта и будут ли союзники готовы ее заплатить.

Как подытоживают аналитики, в ближайшие годы для Европы будет сохраняться особо опасное «окно уязвимости» из-за низких запасов перехватчиков, необходимости наращивать производство и годы, необходимые для подготовки к войне высокой интенсивности.

Ранее мы писали о том, что Россия испытывает НАТО: эксперты предупреждают о возможной эскалации и ограниченных ударах по странам Альянса.

Новости партнеров