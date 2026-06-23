Трамп дал тайный приказ по Украине: о чем распорядился президент США

Дональд Трамп / © Associated Press

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Украинские военные могут использовать для ударов по Крыму технологии американских компаний. Более того, это мог быть тайный приказ от президента США Дональда Трампа.

Такое мнение озвучил австрийский полковник Маркус Райснер.

По его мнению, Украина планирует снова атаковать логистически важный для оккупантов Крымский мост. Он считает, что для этого будет использован искусственный интеллект. К примеру, в системах средней дальности, таких как беспилотники Hornet.

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«Я убежден, что Украина сейчас получает огромную поддержку от крупных американских технологических компаний на разных уровнях», — сказал он.

Австрийский полковник говорит, что узнает «подпись так называемых технических братьев Трампа»:

бывшего генерального директора Google Эрика Шмидта, являющегося инвестором в «Hornet», занимающегося выработкой ударных дальнобойных дронов-камикадзе самолетного типа.

гендиректор Palantir Алекс Карп, чья компания специализируется на разработке программного обеспечения.

«Также будет мандат от президента США Дональда Трампа для таких людей, как Шмидт, генеральный директор Palantir Алекса Карпа и других, кто взял на себя задачу поддержки Украины», — отметил он.

Райснер объяснил, что речь идет о программном обеспечении Maven от Palanti. Оно позволяет Украине определять местонахождение позиций российской противовоздушной обороны и планировать свои операции.

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Также он упомянул прошлую поддержку со стороны Илона Маска через его спутниковую сеть Starlink.

Крым изолируют — последние новости

Во вторник, 23 июня, Силы специальных операций ВСУ во взаимодействии с партизанами нанесли удар и полностью уничтожили стратегический железнодорожный мост оккупантов через Северокрымский канал. Он являлся частью транспортного коридора для перемещения грузов, ресурсов и военно-материальных средств для российской армии на юге Украины.

Из-за систематических атак в Крыму паника. Этим летом поездка русских туристов в полуостров, где они любили отдыхать, больше напоминает выезд в зону боевых действий. Россияне вынуждены паковать канистры с бензином и запасаться едой еще дома. Также есть проблемы с энерго-/водоснабжением.

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