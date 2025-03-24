Трамп давит на Гренландию: делегация США посетит страну на фоне разговоров об аннексии

В то же время Белый дом называет этот визит дружеским.

Делегация высокопоставленных чиновников США на этой неделе посетит Гренландию на фоне заявлений президента Дональда Трампа об аннексии страны.

Об этом сообщает Reuters.

Возглавит делегацию Уша Вэнс, жена вице-президента США Джей Ди Венса. В состав группы также войдут советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и министр энергетики Крис Райт.

Во время визита, по данным журналистов, они планируют посетить космическую базу Питуффик, являющуюся американской военной базой, а также посмотреть гонку на собачьих упряжках. В Белом доме отметили, что делегация заслушает доклад американских военных.

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Брайан Хьюз подчеркнул, что "США рассматривают этот визит как возможность укрепить партнерские отношения, которые уважают самоопределение Гренландии и способствуют экономическому сотрудничеству".

Отмечается, что премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен уже отреагировала на предстоящий визит американцев. Она заявила в письменном комментарии, что в стране серьезно относятся к этому и подчеркнула, что Дания хочет сотрудничать с США, но на "основных правилах суверенитета".

В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что владеющая Гренландией Дания не выполняет своих обязательств и не является надежным союзником.

По его словам, если ситуация этого потребует, президент Дональд Трамп готов действовать, независимо от реакции европейских стран.

Что предшествовало

Дональд Трамп с декабря 2024 года начал говорить о важности Гренландии, крупнейшего острова Арктики, для безопасности американцев. После инаугурации политик обратился в Данию с просьбой продать остров, на котором расположены две военные базы США. Поскольку датчане отказались пойти на встречу США, услышали угрозы, что на них будут влиять экономическим и, вероятно, даже военным путем.

26 января появилось новое заявление Трампа, в котором он заявил о перспективах получения Гренландии.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что территория не продается и призвал европейские страны поддержать его. После этого около 1000 гренландцев под лозунгом "Гренландия принадлежит гренландскому народу" вышли на марш в столице страны Нууке, протестуя против высказываний президента Трампа.

Сами гренландцы, согласно опросам, не желают входить в состав США. Однако многие также выразили желание улучшить отношения с Америкой. В частности, и большинство гренландских чиновников пытались отстаивать суверенитет страны и одновременно избегать напряжения с Трампом.

Справка:

Гренландия – самый большой на Земле остров, расположенный в Арктике. Впрочем, политически Гренландия входит в Европу и входит в состав вместе с меньшими островами в Датское королевство как автономная единица.

Это самая малонаселенная территория в мире. Там проживает около 56 000 человек, преимущественно коренные жители – инуиты.

Около 80% территории острова покрыты льдом, поэтому люди преимущественно живут на юго-западном побережье вокруг столицы – города Нуук. Этот остров имеет как военное, так и экономическое значение в условиях изменения климата и таяния ледников. Там расположены датские и американские военные базы.

Основу экономики Гренландии составляет рыболовство. Пятая часть ВВП приходится на крупные субсидии датского правительства.

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