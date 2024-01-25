Трамп давит на Конгресс, чтобы заблокировать помощь Украине – журналист

По словам Остапа Ярыша, компромисс в отношении Украины не в интересах Трампа, потому что это прибавило бы баллов Джо Байдену в предвыборной кампании.

Экс-президент США Дональд Трамп оказывает давление на Конгресс, чтобы заблокировать помощь Украине ради победы на выборах.

Об этом сообщил журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш со ссылкой на источники в американских СМИ.

По его словам, задержка с помощью Украины в Конгрессе связана с давлением Трампа и желанием строить избирательную кампанию на вопросах миграционной политики.

"Несколько источников в американских СМИ утверждают, что задержка с помощью Украины в Конгрессе связана с давлением Трампа и его желанием строить кампанию на вопросах миграции. Мол, компромисс в отношении Украины/границы не в его интересах, потому что это прибавило бы баллов Байдену перед выборами", – написал Ярыш.

Заметим, что в США вопрос о мигрантах хотят принять вместе с пакетом предоставления помощи Украине. Поэтому выделение денег Украине тормозится.

Напомним, 16 ноября 2023 года президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете, не предусматривающий помощь Украине.

Позже стало известно, что Конгресс США ушел на каникулы, не приняв помощь Украине.

В то же время в Госдепартаменте уверены, что Конгресс выделит помощь Украине, но признают, что "есть вопрос времени".

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