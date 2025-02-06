"Солдаты не понадобятся": Трамп сделал новое заявление о Секторе Газа

В четверг, 6 февраля, президент США Дональд Трамп продемонстрировал, что не отказывается от своего плана получить контроль над Сектором Газа и начать там большое строительство. Палестинцев, проживающих в этом анклаве, он обещает переселить в красивые, современные дома.

Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social

Президент США Дональд Трамп отметил, что Израиль должен передать Сектор Газа Соединенным Штатам после окончания боевых действий.

"Сектор Газа будет передан Соединенным Штатам после завершения боевых действий. США не понадобятся солдаты! Воцарится стабильность в регионе!!!" – эмоционально написал он.

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По словам американского президента, США могли бы вместе с "замечательными командами разработчиков со всего мира" начать в Секторе Гааы "строительство того, что станет одной из самых больших и зрелищных разработок такого рода на Земле".

Трамп сказал, что на момент запланированной передачи палестинцев "уже было бы переселено в гораздо более безопасные и красивые общины с новыми и современными домами в регионе".

"У них действительно будет шанс быть счастливыми, безопасными и свободными", — добавил он.

Еще во вторник, 4 февраля, на брифинге с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент США публично заявил, что у палестинцев нет другого выбора, кроме как покинуть прибрежную полосу. По его словам, сектор Газа нуждается в восстановлении после почти 16 месяцев разрушительной войны между Израилем и боевиками ХАМАС.

Трамп также заявил, что ожидает "долгосрочного владения" Сектором Газа, который Израиль должен передать США, добавив, что это создаст в этом регионе тысячи рабочих мест. В ответ на его идею Нетаньяху сказал, что Трамп "мыслит нестандартно".

Инициативу американского президента подвергли критике лидеры многих стран мира. Поддержку высказали только в правительстве Венгрии.

Напомним, ранее американский президент призвал Канаду войти в состав США как 51 штат, а также заявлял о желании получить контроль над Гренландией.

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