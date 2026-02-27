Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин / © ТСН

Президент США Дональд Трамп продолжает пытаться уговорить лидера России Владимира Путина прекратить войну, направленную на уничтожение украинской государственности. При этом он допускает две большие ошибки в отношении России, считая ее армию «непобедимой» и призывая Запад готовиться к подготовке потенциального конфликта с Россией вместо того, чтобы помочь Украине истощить российскую армию и экономику.

Об этом пишет обозреватель The Washington Post Джордж Ф. Уилл.

По его словам, Трамп не понимает, что чем больше крови своих солдат и средств из государственной казны Путин тратит на войну в Украине, тем больше он хочет победить, чтобы исправить свою ошибку.

«Эта война должна была доказать могущество России и то, что Украина является суррогатной нацией. Вместо этого она обнаружила огромную пропасть между претензиями России и ее возможностями, и создала пылкий украинский национализм», — подчеркнул аналитик.

Джордж Ф. Уилл считает ошибочной политику Трампа, который призывает партнеров по НАТО больше тратить на вооружение и безопасность, чтобы быть готовыми к возможному противостоянию с Россией, вместо того, чтобы позволить Украине эффективнее истощать российскую армию и экономику и свести угрозу конфликта с государством-агрессором на нет.

Что свидетельствует о слабости российской армии

Аналитик издания отметил, что Трамп, просмотрев видео военного парада в Москве, сказал помощникам, что российская армия выглядит «непобедимой». Но факты свидетельствуют об обратном.

По данным Иена Бреммера, президента и основателя Eurasia Group, консалтинговой фирмы по вопросам политических рисков, в течение каждого из последних двух месяцев Россия несла от 30 000 до 35 000 потерь. За последние два года Россия захватила 1 процент территории Украины, потратив «157 погибших на квадратный километр».

«Четырехлетнее количество погибших россиян, вероятно, по меньшей мере в девять раз превышает 36 000 американцев, убитых за три года в Корейской войне», — пишет Джордж Ф. Уилл.

Издание The Economist, сравнивая силу советской и российской армии, отметило, что менее чем за четыре года (с 22 июня 1941 года до 8 мая 1945 года) Россия продвинулась на 1600 километров от Москвы до Берлина. Зато за более чем четыре года российские войска в Донецке, главном котле войны, «продвинулись лишь на 60 км — расстояние от Вашингтона до Балтимора».

При этом, как отмечает автор, к концу 2025 года Россия теряла больше людей, чем могла набрать, полагаясь на деньги, а не на патриотизм. Премии за подписание контракта — некоторые из них равны пожизненной заработной плате некоторых российских рабочих — равны 90 процентам дефицита бюджета России.

Аналитик обращает внимание на распространенное в российской армии наемничество из других стран, которое часто происходило мошенническим способом, — в частности, из Кении, Индии, Пакистана, Непала, Кубы, Нигерии и Сенегала.

Возможны ли внутренние изменения в России

Джордж Ф. Уилл добавил, что ждать изменений в политике Кремля — бесполезно, поскольку константой современной российской истории является «системная глупость и подхалимство, порождаемые тиранией».

«Не надейтесь, что те, кто выгодно поднялся в орбите влияния на Путина, направят своего одержимого благодетеля к тому, что в Стратегии национальной безопасности Трампа, опубликованной в декабре, называется „быстрым прекращением боевых действий в Украине“, — подытожил он.

Напомним, недавно американский президент Дональд Трамп во время выступления на совместном заседании обеих палат Конгресса в очередной раз заявил, что Соединенные Штаты Америки упорно работают над завершением войны России против Украины.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники в дипломатических кругах Европы сообщило, что Дональд Трамп поставил дедлайн для мира в Украине. По информации собеседников издания, администрация Белого дома стремится заключить соглашение до 4 июля — это дата празднования 250-летия независимости США.