Трамп делает две большие ошибки в переговорах с Путиным — WP
Трамп не понимает, что чем больше крови своих солдат и средств из государственной казны Путин тратит на войну в Украине, тем больше он хочет победить, чтобы исправить свою ошибку.
Президент США Дональд Трамп продолжает пытаться уговорить лидера России Владимира Путина прекратить войну, направленную на уничтожение украинской государственности. При этом он допускает две большие ошибки в отношении России, считая ее армию «непобедимой» и призывая Запад готовиться к подготовке потенциального конфликта с Россией вместо того, чтобы помочь Украине истощить российскую армию и экономику.
Об этом пишет обозреватель The Washington Post Джордж Ф. Уилл.
По его словам, Трамп не понимает, что чем больше крови своих солдат и средств из государственной казны Путин тратит на войну в Украине, тем больше он хочет победить, чтобы исправить свою ошибку.
«Эта война должна была доказать могущество России и то, что Украина является суррогатной нацией. Вместо этого она обнаружила огромную пропасть между претензиями России и ее возможностями, и создала пылкий украинский национализм», — подчеркнул аналитик.
Джордж Ф. Уилл считает ошибочной политику Трампа, который призывает партнеров по НАТО больше тратить на вооружение и безопасность, чтобы быть готовыми к возможному противостоянию с Россией, вместо того, чтобы позволить Украине эффективнее истощать российскую армию и экономику и свести угрозу конфликта с государством-агрессором на нет.
Что свидетельствует о слабости российской армии
Аналитик издания отметил, что Трамп, просмотрев видео военного парада в Москве, сказал помощникам, что российская армия выглядит «непобедимой». Но факты свидетельствуют об обратном.
По данным Иена Бреммера, президента и основателя Eurasia Group, консалтинговой фирмы по вопросам политических рисков, в течение каждого из последних двух месяцев Россия несла от 30 000 до 35 000 потерь. За последние два года Россия захватила 1 процент территории Украины, потратив «157 погибших на квадратный километр».
«Четырехлетнее количество погибших россиян, вероятно, по меньшей мере в девять раз превышает 36 000 американцев, убитых за три года в Корейской войне», — пишет Джордж Ф. Уилл.
Издание The Economist, сравнивая силу советской и российской армии, отметило, что менее чем за четыре года (с 22 июня 1941 года до 8 мая 1945 года) Россия продвинулась на 1600 километров от Москвы до Берлина. Зато за более чем четыре года российские войска в Донецке, главном котле войны, «продвинулись лишь на 60 км — расстояние от Вашингтона до Балтимора».
При этом, как отмечает автор, к концу 2025 года Россия теряла больше людей, чем могла набрать, полагаясь на деньги, а не на патриотизм. Премии за подписание контракта — некоторые из них равны пожизненной заработной плате некоторых российских рабочих — равны 90 процентам дефицита бюджета России.
Аналитик обращает внимание на распространенное в российской армии наемничество из других стран, которое часто происходило мошенническим способом, — в частности, из Кении, Индии, Пакистана, Непала, Кубы, Нигерии и Сенегала.
Возможны ли внутренние изменения в России
Джордж Ф. Уилл добавил, что ждать изменений в политике Кремля — бесполезно, поскольку константой современной российской истории является «системная глупость и подхалимство, порождаемые тиранией».
«Не надейтесь, что те, кто выгодно поднялся в орбите влияния на Путина, направят своего одержимого благодетеля к тому, что в Стратегии национальной безопасности Трампа, опубликованной в декабре, называется „быстрым прекращением боевых действий в Украине“, — подытожил он.
Напомним, недавно американский президент Дональд Трамп во время выступления на совместном заседании обеих палат Конгресса в очередной раз заявил, что Соединенные Штаты Америки упорно работают над завершением войны России против Украины.
Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники в дипломатических кругах Европы сообщило, что Дональд Трамп поставил дедлайн для мира в Украине. По информации собеседников издания, администрация Белого дома стремится заключить соглашение до 4 июля — это дата празднования 250-летия независимости США.