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Категория
Мир
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"Трамп действительно в ярости": почему Белый дом давит на Украину из-за ударов по НПЗ — Axios

Американский президент возмущён этими атаками, поскольку действительно считает, что они способствуют росту цен на топливо в США.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

В Белом доме считают, что украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам наносят больший ущерб отношениям президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, чем самой российской экономике. Американский президент возмущён этими атаками, поскольку считает, что они способствуют росту цен на топливо в Соединённых Штатах, и настаивает на их прекращении.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на американских и украинских чиновников.

После заключения в пятницу соглашения с Россией об ослаблении санкций в отношении экспорта дизельного топлива Трамп продолжил уделять особое внимание прекращению украинских ударов по российским НПЗ. В Белом доме утверждают, что такие атаки негативно влияют на американский рынок топлива и ухудшают отношения Вашингтона с Киевом.

«Трамп действительно разгневан. Он считает, что Зеленский воспринимает помощь США как само собой разумеющееся», — заявил представитель Белого дома.

На фоне обострения ситуации специальные посланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву. Они ожидают более четкого понимания того, готовы ли Украина и европейские страны поддержать новое совместное предложение для российского диктатора Владимира Путина.

По информации украинского чиновника, во время встречи с американскими переговорщиками в Майами в пятницу Виткофф и Кушнер предупредили украинскую сторону, что Трамп может прекратить обмен разведывательными данными, если Киев и в дальнейшем будет игнорировать его просьбы о нанесении ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

В то же время американский чиновник опроверг утверждение о том, что участники переговоров прямо угрожали прекратить обмен разведданными. По его словам, Виткофф и Кушнер подчеркнули украинцам, что Соединённые Штаты являются сильным партнёром, который предоставляет Украине боеприпасы и разведывательную информацию, и поэтому Киеву не следует прибегать к действиям, наносящим ущерб американским потребителям.

Кроме того, издание Financial Times в воскресенье сообщило, что США предупредили европейские страны о возможном прекращении поставок американского оружия Украине через механизмы НАТО, если украинские военные продолжат наносить удары по российским НПЗ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности прекратить обстрелы НПЗ на территории РФ, но для этого Россия должна прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре.

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