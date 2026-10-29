Трамп договорился с Путиным, но что-то пошло не так: что случилось с ценами на топливо в США

Владимир Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

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Договоренность президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного горючего пока не помогла снизить цены на американском рынке. Напротив, с момента объявления сделки дизель в США несколько подорожал.

Об этом сообщает NV со ссылкой The Wall Street Journal.

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По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), по состоянию на 28 октября средняя стоимость галлона дизельного горючего составила 6,35 доллара. 9 октября, когда Трамп объявил о договоренности с Путиным, цена была на уровне 6,28 доллара.

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Почему российский дизель не помог снизить цены

На прошлой неделе из российского порта Приморск вышел танкер с более чем 300 тысячами баррелей дизельного горючего. Сначала судно указало пунктом назначения Нью-Йорк, однако впоследствии сменило его «по заказу». Таким образом, подтвержденного порта разгрузки пока нет.

Аналитики сомневаются, что Россия сможет выполнить обещанные объемы поставок из-за проблем на нефтеперерабатывающих заводах и экспортных ограничений.

Кроме того, даже в случае выполнения договоренностей, российские поставки будут относительно небольшими на фоне дефицита дизельного топлива на мировом рынке.

В частности, в октябре речь шла о поставках чуть более 100 тысяч баррелей в сутки, а в ноябре ожидается около 125 тысяч. Для сравнения, в 2025 году Россия экспортировала около 800 тысяч баррелей дизеля ежедневно.

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Что Трамп обещал после договоренности с Путиным

9 октября американский президент заявил, что Путин согласился обеспечить поставки более 300 тысяч тонн дизельного горючего на рынки США и мира. Еще 500 тысяч тонн планировали на ноябрь, а в дальнейшем объемы должны вырасти до миллиона тонн.

Министр энергетики США Крис Райт ранее объяснял, что Вашингтон рассматривает это соглашение не только как инструмент влияния на топливный рынок, но и способ продемонстрировать Москве экономические выгоды от завершения войны против Украины.

"Развернитесь, пока есть время"

В то же время, договоренность вызвала критику внутри США. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь призвал судоходные компании отказываться от приема танкеров с российским дизелем и разворачивать их. По его мнению, такие поставки незаконны.

Несмотря на объявленные планы, заметное снижение цен на дизель в США пока не произошло, а перспективы выполнения соглашения остаются неопределенными.

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Дизельное соглашение Трампа и Путина: что известно

Напомним, ранее сообщалось, что в США в рамках договоренности Дональда Трампа с Владимиром Путиным следуют три танкера с примерно 140 тысячами тонн российского дизеля. Один из них - Leruo - находится под санкциями ЕС, Великобритании и Канады.

Соглашение вызвало критику в Украине и США. В частности, американские сенаторы от обеих партий подвергли сомнению ее законность, ссылаясь на введенный в 2022 году запрет импорта российской нефти.

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