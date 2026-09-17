Трамп доигрался: союзники по НАТО готовят беспрецедентный шаг в ответ на давление США

Президент США Дональд Трамп / © Reuters

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Президент США Дональд Трамп продолжает требовать от союзников увеличивать расходы на оборону и допускает сокращение американского контингента в Европе. В то же время Вашингтон продолжает активно использовать европейские военные базы, вкладывает средства в их инфраструктуру и опирается на них во время операций далеко за пределами континента.

Об этом пишет Reuters.

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США сокращают войска, но не уходят из Европы

Показательным примером является база Михаил-Когелничана в Румынии. В прошлом году оттуда выбыла примерно половина из почти 2 000 американских военных, однако в июле на базе находились девять американских самолетов-заправщиков KC-135, поддерживавших операции США во время войны с Ираном.

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Это отражает главное противоречие нынешней политики Вашингтона: Трамп угрожает уменьшением военного присутствия, но американским силам все равно нужна европейская инфраструктура для переброски войск и проекции силы в других регионах. По данным издания, Пентагон проводит шестимесячный пересмотр военного присутствия США в Европе, а одним из возможных сценариев остается сокращение примерно на 25 тысяч военных.

Такой шаг мог бы снизить американский контингент ниже установленного Конгрессом минимума в 76 000 военных. В настоящее время в Европе находится более 81 000 американских военнослужащих, хотя эта цифра изменяется из-за ротации и обучения.

Европа начинает готовиться без США

На фоне войны России против Украины страны НАТО резко увеличивают оборонные расходы. Европейские члены Североатлантического союза и Канада увеличили совокупные расходы на оборону в 2025 году на 20% по сравнению с предыдущим годом.

Но меняется не только количество денег, которые страны готовы тратить. По меньшей мере восемь членов НАТО — Канада, Польша, Дания, Испания, Норвегия, Турция, Франция и Германия — изучают способы уменьшить зависимость от американского оружия, технологий и оборонных компаний.

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Отказаться от этой зависимости быстро невозможно. Европейские производственные мощности требуют лет для расширения, а разработка сложных систем вооружения может продолжаться еще дольше, поэтому речь идет скорее о постепенной диверсификации закупок.

Чему НАТО учит война в Украине

Отдельной проблемой для Североатлантического союза стала скорость, с которой меняется современная война. Украинские и западные военные чиновники обращают внимание на стремительное развитие беспилотников, радиоэлектронной борьбы и других технологий, в то время как НАТО часто тратит на закупку и разработку новых систем годы или даже десятилетия.

Война также показала уязвимость противовоздушной и противоракетной обороны европейских стран. Европа в значительной степени зависит от сложных американских систем, в частности, Patriot, поэтому параллельно развиваются альтернативные европейские комплексы.

Украина при этом все больше рассматривается как источник практического опыта для Альянса, прежде всего в сфере беспилотников и радиоэлектронной борьбы. Одним из примеров такого сотрудничества стала инициатива Украины и девяти европейских союзников по совместной разработке нового комплекса противоракетной обороны.

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Главная проблема НАТО — доверие

Самые сложные последствия политики Трампа касаются не только военной техники или количества солдат. Европейские и американские собеседники Reuters говорят о падении доверия к стабильности американских гарантий, что уже влияет на долгосрочное планирование обороны.

«Европа тратит больше, серьезнее относится к обороне и берет на себя большую ответственность. Но есть и реальная обеспокоенность, что США могут их покинуть», — сказал бывший высокопоставленный чиновник американской военной разведки Джей Си Линценич.

В то же время нынешняя ситуация не означает автоматического распада Альянса. Европейские правительства публично продолжают заявлять о единстве НАТО, а США сохраняют значительное военное присутствие на континенте и инвестируют в стратегические базы.

Однако процесс перемен уже продолжается: европейские страны наращивают собственные оборонные способности, диверсифицируют закупки и пытаются снизить зависимость от американских технологий и политической поддержки. Эта перестройка, по оценке Reuters, может стать одним из важнейших долгосрочных последствий нынешнего давления Вашингтона на НАТО.

Напомним, Трамп фактически дал Путину шанс расколоть НАТО изнутри. Разногласия между Вашингтоном и Европой могут создать для Путина возможность испытать НАТО на прочность — в частности, из-за ограниченной военной провокации против одного из членов Альянса, что считают одним из самых опасных сценариев.

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