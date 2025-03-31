Трамп должен был посетить Саудовскую Аравию, но отменил визит: связано ли это с Украиной

Трамп должен был посетить Саудовскую Аравию, но перенес визит / © Associated Press

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Американский президент Дональд Трамп планировал посетить Саудовскую Аравию 28 апреля, однако визит был перенесен на май 2025 года.

Об этом рассказал политтехнолог Олег Постернак в комментарии для " 24 Канала ".

Стало известно, что визит Трампа мог быть отменен из-за инвестиций Эр-Рияда в американский бизнес, а также ситуации на Ближнем Востоке, где снова начались боевые действия.

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По мнению Постернака, странно связывать посещение Трампа Саудовской Аравии с перемирием Украины и РФ, которого президенту США пока не удается достичь. И к Пасхе это вряд ли произойдет. Есть несколько факторов, которые могут влиять на решение президента США посетить королевство, а именно:

экономические отношения, в том числе инвестиции Саудовской Аравии в американский бизнес. Трамп уже заявлял, что готов приехать, если саудиты инвестируют в США значительные суммы, в том числе триллион долларов.

«Экономика важна для президента Соединенных Штатов Америки, ведь он всегда был заинтересован в поддержке торговых связей, особенно со странами Персидского залива. Для Трампа деньги - это "кровь" в экономику, учитывая его таможенные ограничения и конфликты Канадой, Панамой, ЕС и Китаем, он очень заинтересован проделать еще одно окно на Ближний Восток», - считает Постернак;

ситуация на Ближнем Востоке, в частности, боевые действия в Газе, где Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС. Саудиты активно поддерживают идею создания Палестинского государства, против чего Трамп раньше был скептически настроен, даже предлагал выселить палестинцев из Газы;

стратегические интересы в регионе, а именно укрепление отношений с Саудовской Аравией для противостояния Китаю. Несколько лет назад страны заключили стратегическое соглашение, похожее также было заключено с Ираном. Кроме того, это может быть подготовка к потенциальной войне с Ираном, о чем свидетельствуют недавние заявления Тегерана по поводу боевой готовности американских ракет.

Напомним, на днях говорилось, что Дональд Трамп возмущен из -за бездействия главы Кремля Путина по прекращению огня в Украине.

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